«Родители сказали, что он фрик». Истории пар, в которых один танцует Go-Go

Источник материала: Tut.by

Вы могли видеть танцовщиков и танцовщиц Go-Go в клубах — это те красивые люди, которые своими танцами (как правило. в откровенных нарядах) на барной стойке или сцене заряжают энергией всю толпу. И, как у многих людей, у них есть возлюбленные. Мы пригласили в студию такие пары и расспросили их о ревности, конфликтах и, конечно, об отношении к работе.