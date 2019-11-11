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«Родители сказали, что он фрик». Истории пар, в которых один танцует Go-Go
Источник материала: Tut.by
Вы могли видеть танцовщиков и танцовщиц Go-Go в клубах — это те красивые люди, которые своими танцами (как правило. в откровенных нарядах) на барной стойке или сцене заряжают энергией всю толпу. И, как у многих людей, у них есть возлюбленные. Мы пригласили в студию такие пары и расспросили их о ревности, конфликтах и, конечно, об отношении к работе.
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«Бывало такое, что в порыве злости ехал к ней на работу».
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