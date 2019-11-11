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Пройдут «прямые телефонные линии» и прием граждан

12.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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14 ноября,  с 11.00 до 12.00, в Несвижском районном исполнительном комитете (каб. 313,   3-й этаж) уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Павлович ГУЛЯКО проведет личный прием граждан и представителей юридических лиц и «прямую телефонную линию» по телефону 5-16-00.

 

15 ноября, (пятница), с 9.00 до 12.00, по тел. 2-53-82 состоится «прямая телефонная линия» с главным государственным санитарным врачом Несвижского РЦГиЭ Ириной Георгиевной Шиманской на тему: «О профилактике инфекционных, паразитарных и профессиональных заболеваний, формировании здорового образа жизни».

 


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14 ноября,  с 11.00 до 12.00, в Несвижском районном исполнительном комитете (каб. 313,   3-й этаж) уполномоченный по делам религий и
 
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