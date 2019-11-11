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Впервые голосующим — сувениры

12.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На территории Сасколипковского участка для голосования         № 11 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва по Столбцов-скому избирательному округу № 70 триста шестьдесят пять голосующих, девять из них впервые придут на избирательный участок.

Как пояснили «НН» в участковой избирательной комиссии Сасколипковского участка, первое в жизни голосование будет у молодых людей 2000-2001 годов рождения. Это Артем Бовтрель, Радион  Сасковец, Руслан Мурачковский и Ксения Мурачков-ская,  Олег Карпач, Мария Левицкая, Владислав Гайдук, Дмитрий Куратник и Александр Пуляк. Когда юноши и девушки придут сделать свой выбор, им скажут слова напутствия, поздравят  с первым голосованием в жизни и вручат памятные сувениры, которые уже подготовлены для них.

«НН».


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На территории Сасколипковского участка для голосования         № 11 по выборам депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь...
 
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