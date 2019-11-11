Порядок апелляционного обжалования решения суда

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Вы не согласны с решением, которое постановил суд? Считаете, что оно должно быть изменено полностью или в части, суд не исследовал важные доказательства? В какой срок можно обжаловать решение суда, куда подаются и адресуются жалобы, — об этом вам расскажет эта статья.

Прежде всего, необходимо сказать, что в Республике Беларусь принят и действует гражданско-процессуальный кодекс (ГПК). Задачами гражданского процессуального законодательства являются обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел, исполнения судебных постановлений и других актов, подлежащих исполнению, защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. Гражданское процессуальное законодательство способствует воспитанию граждан в духе уважения и исполнения законов, предупреждению правонарушений, укреплению системы хозяйствования и различных форм собственности.

Не вступившее в законную силу решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке сторонами и другими юридически заинтересованными в исходе дела лицами, а также иными лицами, если суд вынес решение об их правах и обязанностях. Решение Верховного Суда Республики Беларусь обжалованию (опротестованию) в апелляционном порядке не подлежит.

Апелляционные жалобы на не вступившие в законную силу решения суда первой инстанции рассматриваются: на решения и определения районных (городских) судов — судебной коллегией по гражданским делам соответствующего областного, Минского городского судов; на решения и определения областных, Минского городского судов — судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь.

Апелляционные жалобы адресуются в суд апелляционной инстанции, но подаются в суд, вынесший решение. Апелляционная жалоба, поданная непосредственно в суд апелляционной инстанции, направляется не позднее следующего дня судом апелляционной инстанции в суд первой инстанции для разрешения вопроса об их принятии.

Апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции подается в 15-дневный срок со дня вынесения решения или вручения лицу, имеющему право на апелляционное обжалование по его требованию, решения с мотивировочной частью.

В самом решении суда, как правило, отсутствует мотив принятого по делу решения. По этой причине при несогласии с решением, озвученным судом, следует в 15-дневный срок подать в суд письменное заявление с просьбой об изготовлении мотивировочной части решения суда. Это отдельный документ, в котором судья изложит письменно мотивы, по которым принял то или иное решение.

С момента поступления заявления об изготовлении мотивировочной части решения суда, судья в 7-дневный срок изготавливает мотивировочную часть, которая направляется сторонам. Срок апелляционного обжалования решения суда составляет 15 дней с момента вручения по требованию копии мотивировочной части решения суда. Если же по той или иной причине стороны не обратились в суд с заявлением об изготовлении мотивировочной части решения суда, то срок обжалования решения суда — 15 дней с момента его провозглашения.

Пропущенный по уважительной причине срок подачи апелляционной жалобы может быть восстановлен судом, вынесшим решение.

Судья отказывает в принятии апелляционной жалобы: 1) лицам, не имеющим права на апелляционное обжалование; 2) если решение не подлежит обжалованию в апелляционном порядке; 3) лицам, пропустившим срок подачи апелляционной жалобы, если отказано в его восстановлении. Определение судьи об отказе в принятии апелляционной жалобы может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции.

Апелляционные жалобы должны соответствовать общим требованиям, предъявляемым к процессуальным документам (ст.109 ГПК), а также содержать: 1) указание на решение, которое обжалуется, пределы его обжалования и наименование суда, вынесшего решение; 2) обоснование того, в чем заключаются неправильность рассмотрения дела, незаконность и не-обоснованность решения, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и доказательства; 3) просьбу лица, подающего апелляционную жалобу, в части того, обжалуется решение полностью или в части, какие изменения требуется в него внести; 4) ходатайство об исследовании новых доказательств, которые имеют значение для дела, если суд первой инстанции необоснованно отказал в их принятии или если невозможность их представления суду первой инстанции была обусловлена уважительными причинами; 5) перечень письменных материалов, которые прилагаются к апелляционной жалобе или апелляционному протесту; 6) дату подачи апелляционной жалобы. К апелляционной жалобе, подаваемой представителем, должны быть приложены доверенность или другой документ, удостоверяющий полномочия представителя. К апелляционной жалобе должен быть приложен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, если жалоба подлежит оплате. Апелляционная жалоба и прилагаемые к ней письменные материалы соответственно подаются и (или) приносятся в суд первой инстанции с копиями по числу юридически заинтересованных в исходе дела лиц.

При подаче апелляционной жалобы, не соответствующей требованиям, предусмотренным пунктами 1 — 3 части первой и частью третьей статьи 405, статьей 406 настоящего Кодекса, судья выносит определение, которым оставляет апелляционную жалобу без движения и назначает срок для исправления недостатков. Если лицо, подавшее апелляционную жалобу, в установленный срок выполнит указания, содержащиеся в определении, считается поданной в день первоначального представления ее в суд. В противном случае апелляционная жалоба считается неподанной и возвращается лицу, подавшему жалобу.

На определение суда первой инстанции об оставлении апелляционной жалобы без движения может быть подана частная жалоба или принесен частный протест.

Таким образом, если вы намерены обжаловать постановленное судом решение, для этого нет необходимости обращаться на прием к председателю суда с информацией на неправильную, на ваш взгляд, работу судьи, а следует четко выполнить порядок действий, который разъясняет данная публикация.

Дмитрий Гвозд,

судья суда Несвижского района.