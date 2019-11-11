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Работала наблюдательная комиссия

12.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском РОВД состоялось заседание наблюдательной комиссии при Несвижском районном исполнительном комитете с участием специалистов по кадрам предприятий, находящихся на территории г. Несвижа.
О профилактике правонарушений со стороны лиц, имеющих судимость, членам комиссии и приглашенным доложил начальник уголовно-исполнительной инспекции Несвижского РОВД майор милиции А.Р. Кисель. На сегодняшний день в районе проживают 353 человека, имеющие судимость, из них 114 отбывают наказания, не связанные с изоляцией от общества, 2 жителя Несвижчины имеют условно-досрочное освобождение. Также Александр Родионович проинформировал о лицах, освобожденных в этом году по амнистии и их занятости.
В завершение работы комиссии состоялся прием восьми лиц, имеющих судимость, склонных к противоправному поведению и нуждающихся в помощи по трудоустройству и социальной адаптации, проживающих на территории г. Несвижа.
«НН».


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В Несвижском РОВД состоялось заседание наблюдательной комиссии при Несвижском районном исполнительном комитете с участием специалистов по кадрам предприятий,...
 
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