Работала наблюдательная комиссия

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском РОВД состоялось заседание наблюдательной комиссии при Несвижском районном исполнительном комитете с участием специалистов по кадрам предприятий, находящихся на территории г. Несвижа.

О профилактике правонарушений со стороны лиц, имеющих судимость, членам комиссии и приглашенным доложил начальник уголовно-исполнительной инспекции Несвижского РОВД майор милиции А.Р. Кисель. На сегодняшний день в районе проживают 353 человека, имеющие судимость, из них 114 отбывают наказания, не связанные с изоляцией от общества, 2 жителя Несвижчины имеют условно-досрочное освобождение. Также Александр Родионович проинформировал о лицах, освобожденных в этом году по амнистии и их занятости.

В завершение работы комиссии состоялся прием восьми лиц, имеющих судимость, склонных к противоправному поведению и нуждающихся в помощи по трудоустройству и социальной адаптации, проживающих на территории г. Несвижа.

«НН».