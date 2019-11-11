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«Я в свои 34 выгляжу хуже». Мнение о том, что реклама с моделями 60+ только добавляет нам комплексов

12.11.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская бодипозитивная марка женского нижнего белья задействовала в рекламной съемке моделей в возрасте. Хорошая попытка, но нет — уверена наш колумнист Анна Петрова. Объясняем, почему заигрывание с аудиторией не увенчалось успехом.

Даже несмотря на неидеальное тело, эти модели мало смахивают на обычных женщин. Надо признать, что наши шестидесяти-семидесятилетние так не выглядят. Снявшиеся в рекламе женщины все равно модельной внешности, отретушированные и, как многие писали в комментариях, «я в свои тридцать четыре выгляжу хуже».

То есть в первую очередь эта реклама добилась того, чтобы женщинам стало стыдно, что они и в тридцать-сорок лет не выглядят так, как эти модели в семьдесят.

С одной стороны, часто можно услышать мнение: «Обычных людей мне хватает и в реальной жизни, а в рекламе я хочу видеть эстетичную, приятную глазу картинку». Но с другой: ведь именно этот новый бодипозитивный подход декларирует, что он покажет в рекламе обычных женщин, нас с вами, наших мам (а создательница обсуждаемого белья позиционирует его именно так — «коллекция для мамы») и приблизит рекламную картинку к реальной жизни. Но в результате модели все равно выглядят далекими от реальности, и мы на них совсем не похожи.

А значит, вместо того чтобы преследовать озвученную благую цель, такая реклама заставляет женщин еще острее чувствовать себя недостаточно красивыми/стройными/ухоженными. При этом бренд подчеркивает, что они расширили размерную линейку до XXL, но в лукбук «случайно» попадают модели с уверенным S.

И это касается всех съемок с «возрастными» моделями. Старт положила первая реклама нижнего белья с моделью в возрасте, которая вышла на территории постсоветского пространства. Тогда, два года назад, это было очень революционно — обсуждалось во всех медиа, вплоть до того, что заголовки пестрили фразами «пожилая модель» и «бабушка снялась в рекламе нижнего белья». При этом «бабушка» выглядела так:


Фото: instagram.com/oldushkamodels

Фото: instagram.com/oldushkamodels

У меня есть очень хороший пример из жизни: как раз недавно я лежала в больнице, и моей соседкой по палате была очень красивая женщина около шестидесяти. Стройная, подтянутая, без особых морщин, с модной стрижкой и выбритым виском. Каждый вечер перед сном она наносила на тело увлажняющий лосьон, и белье у нее было очень красивое, кружевное. Она была воплощением всего того, что до сих пор непривычно ассоциировать с женщинами шестьдесят плюс.

Конечно, она выглядела намного моложе своего возраста, особенно на фоне остальных пациенток отделения — женщин шестидесяти-семидесяти лет, с расплывшимися фигурами и одинаковыми прическами, которые разговаривали с ней в духе «ты ж еще молодая, а вот мне уже седьмой десяток пошел». Женщина тактично молчала.

И это как раз то самое исключение, которое только подтверждает правило: таких женщин пока все еще очень мало. Как правило, это те, кто, во-первых, привыкли старательно следить за собой с юности, а во-вторых, им позволяли и позволяют это делать финансовые возможности. Плюс хорошая генетика… И то, и другое есть далеко не у всех.

Ну что сказать? С одной стороны, следуя заветам бодипозитива, мы привлекаем к рекламным съемкам возрастных моделей, но с другой — тем самым задаем новые стандарты, как нам надо выглядеть в семьдесят лет. И пока мы им совсем не соответствуем.

 
 
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Российская бодипозитивная марка женского нижнего белья задействовала в рекламной съемке моделей в возрасте. Хорошая попытка, но нет - уверена наш колумнист Анна...
 
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