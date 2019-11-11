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Власти решились на снос 150 домов напротив "Минск-Мира"

12.11.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Октябрьском районе Минска появится высокоплотная жилая застройка.

Администрация Октябрьского района приглашает горожан принять участие в общественном обсуждении проекта, который предусматривает строительство высокоплотного жилья в районе ул. Аэродромная и ул. Жуковского. Там же будет снесено около 150 домов усадебной застройки, сообщает realt.by.

Проектируемая территория площадью 53 га делится на семь планировочных кварталов. При этом новая многоквартирная жилая застройка формируется на базе существующей усадебной путем сноса и превращения части местных улиц в обслуживающие проезды и пешеходные зоны.

Согласно плану, количество жителей вырастет с 5 тысяч до 7,7 тысячи, а количество квартир увеличится с 1803 до 3557. При этом из 154 жилых усадебных домов останется лишь 12.


Предлагается формирование общественного подцентра. Он будет состоять из многофункциональных комплексов с объектами административно-делового, культурно-просветительного, торгово-бытового, научно-образовательного, лечебно-оздоровительного, спортивного назначения и гараж-стоянками. Существующая на данной территории низкоплотная общественная, жилая малоэтажная и усадебная застройка подлежит сносу.

Также в этом районе планируется построить детский сад на 350 мест общеобразовательную школу на 1020 мест. А вот поликлинику строить не планируется.

Сквер на ул. Левкова останется нетронутым, а также появится еще 2 сквера в районе улиц Жуковского и Воронянского, с их последующим благоустройством и озеленением.

Ознакомиться с графическими и текстовыми материалами можно с 18 ноября по 2 декабря в холле администрации Октябрьского района на ул. Чкалова, 6. Презентация материалов проекта состоится в 17 часов 25 ноября.
 
Теги: Минск
 
 
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В Октябрьском районе Минска появится высокоплотная жилая застройка.
 
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