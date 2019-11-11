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Родственники Асада купили в Москве недвижимости на 40 миллионов долларов - СМИ

12.11.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для приобретения этого имущества преимущественно использовались оффшорные компании, зарегистрированные в Ливане.

Родственники президента Сирии Башара Асада купили по меньшей мере 19 апартаментов в жилых комплексах на территории элитного района «Москва-Сити». Об этом сообщают расследования неправительственной антикоррупционной организации Global Witness и газета Financial Times, пишет Радио свобода.

Стоимость этого недвижимого имущества родственников сирийского лидера эксперты оценивают в 40 миллионов долларов. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о приобретениях. 

«Россия – это абсолютно свободный рынок, очень много граждан (РФ), так и граждан других стран приобретают здесь объекты недвижимости. Это нормальная распространенная практика», – заявил он. 

Согласно документам, которые получили расследователи, квартиры в «Москва-Сити» с 2013 года получили члены семьи дяди Башара Асада по материнской линии Мохаммада Махлуфа. 13 объектов в личной собственности двоюродного брата президента Сирии Хафиза Махлуфа (его обвиняли в пытках в Сирии) или в собственности подконтрольных ему компаний. Двумя элитными квартирами владеет жена другого двоюродного брата Асада, влиятельного сирийского бизнесмена Рами Махлуфа. Еще три объекта в московских небоскребах были приобретены тремя другими братьями Махлуфа. 


По данным издания, не менее как четыре квартиры используются как жилье. Все братья Асада, которые имеют недвижимое имущество в Москве, находящихся под санкциями стран ЕС и США. Для приобретения этого имущества преимущественно использовались оффшорные компании, зарегистрированные в Ливане, уточняет FT. 

Их представители, как и сами родственники сирийского лидера, не ответили на запросы газеты о комментарии. По мнению представителя Global Witness, сделки с недвижимым имуществом являются доказательством того, как Россия помогает семье Асада и его союзникам, которые прячутся в Москве. 

Кроме этого, с 2015 года Россия предоставляет военную поддержку силам Асада в сирийском конфликте, в том числе с помощью наемников разных частных компаний.
 
 
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Для приобретения этого имущества преимущественно использовались оффшорные компании, зарегистрированные в Ливане.
 
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