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В Минске сняли с выборов еще одного кандидата в депутаты — в этот раз от ОГП

12.11.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидата в депутаты от ОГП Ольгу Белевцову, которая выдвигалась по Заславскому избирательному округу № 77, сняли с выборов. Такое решение сегодня приняла окружная комиссия.

Как написала у себя в Facebook член команды кандидата Ирина Штыркина, на Белевцову в комиссию поступило три жалобы: о якобы несанкционированной встрече кандидата с избирателями в деревне Королев Стан и поселке Лесном и о неверно оформленных агитационных материалах, пишет TUT.BY

До этого, 6 ноября, Белевцовой вынесли предупреждение: в комиссию пришла коллективная жалоба от граждан о том, что ее листовки были размещены «на объекте в виде пятиконечной звезды, расположенном на обочине дороги при въезде в воинскую часть 3310», то есть в неположенном по закону месте.


Напомним, на сегодня в Беларуси насчитывается 522 кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Это на 38 человек меньше, чем было зарегистрировано изначально.

Сами сняли свои кандидатуры 29 человек, в отношении 11 человек комиссии отменили регистрацию за нарушение закона. Восстановлены комиссиями и судом два человека.
 
 
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Кандидата в депутаты от ОГП Ольгу Белевцову, которая выдвигалась по Заславскому избирательному округу № 77, сняли с выборов. Такое решение сегодня приняла...
 
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