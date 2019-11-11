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В Беларуси начинается досрочное голосование на парламентских выборах

12.11.2019 08:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси во вторник, 12 ноября, стартует досрочное голосование на выборах в парламент. Проголосовать досрочно можно по 16 ноября. Основной день голосования — 17 ноября.

В этом году на 110 депутатских кресел претендует 523 человека. Проголосовать досрочно может любой желающий избиратель, объяснять причины, по которым у него нет возможности сделать это в основной день, не нужно, пишет TUT.BY

Участки для досрочного голосования будут открыты с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов.

Досрочное голосование не проводится на участках для голосования, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. Досрочное голосование не проводится также для граждан, отбывающих наказание в виде ареста, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях. Также во время досрочного голосования нельзя проголосовать на дому.


Кстати, во время местных выборов студенты БГУ жаловались на то, что их просят «в обязательном порядке» проголосовать досрочно. Тогда глава ЦИК Лидия Ермошина говорила, что это не принуждение, «это просто призыв» и заверяла, что, если студента принуждают к досрочному голосованию или голосованию за определенного кандидата, он может обратиться в прокуратуру.
 
 
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В Беларуси во вторник, 12 ноября, стартует досрочное голосование на выборах в парламент. Проголосовать досрочно можно по 16 ноября. Основной день голосования — 17...
 
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