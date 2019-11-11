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В Беларуси начинается досрочное голосование на парламентских выборах

12.11.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси начинается досрочное голосование на парламентских выборах
Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва начинается 12 ноября в Беларуси.

Согласно календарному плану выборов проголосовать досрочно можно будет по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

В Беларуси на выборах образован 5 831 избирательный участок. Досрочное голосование не будет проводиться на тех, что созданы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и в других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара.

Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на избирательный участок в день выборов не требуется.

По данным ЦИК, в Беларуси и за ее пределами насчитывается почти 6,9 млн избирателей.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.

По информации БелТА

 
 
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