На «лете» можно перезимовать только в гараже. Как правильно выбрать зимние шины?

Источник материала: Tut.by

Заморозки этой осенью уже случились, снег тоже был. Последний звонок для тех, кто еще не определился с выбором и покупкой зимних шин, прозвенел. Вместе с онлайн-гипермаркетом 21vek.by доступно объясняем все нюансы, связанные с этим важным сезонным вопросом — зачем нужна зимняя резина, и как ее правильно выбирать?

А зачем вообще переобуваться? Зимы же сейчас теплые… Даже и не думайте рассуждать в этом духе! Всего одной поездки на летних шинах зимой может оказаться достаточно, чтобы вы пожалели об этом. При низких температурах летняя шина дубеет и теряет свои сцепные свойства. Ни состав резиновой смеси, ни рисунок протектора у летнего варианта не предназначены для езды по зимним дорогам. В конце концов, даже ПДД запрещают это с 1 декабря по 1 марта.

Можно брать любые зимние шины, в них же нет отличий? Отличия есть, и они значительные. Зимние шины принято разделять на три типа: шипованные, скандинавские и европейские. Первые предназначены для самой суровой зимы и езды по укатанному снегу и льду. Скандинавские — по сути, тоже сделаны для суровых зим, великолепно гребут по снегу и проигрывают шипованным на льду. Ну, а шины европейского типа предназначены для мягкого климата, езды по слякоти, мокрому и холодному асфальту. Выбрать подходящие вам зимние шины вы можете в онлайн-гипермаркете 21vek.by .

С шипами все понятно. А как отличить скандинавскую резину от европейской? Скандинавская шина более мягкая, имеет грубый рисунок протектора с высокими ламелями (небольшими разрезами на протекторе шины) и острыми гранями. Это нужно, чтобы грести по снегу и цепляться за лед. Европейская шина (или «еврозима») сделана из более жесткой смеси, рисунок протектора на ней не такой агрессивный, а грани закругленные.

Продавцы и сосед по гаражу упоминали еще про какую-то «липучку»… Это сленговое выражение, которым обозначают нешипованные шины скандинавского типа. На самом деле, ни скандинавская, ни европейская шины ни к чему не липнут. Это миф. Любая шина без шипов называется просто: фрикционная. Запомните это слово.

Говорят, если на шине написано «M+S», то она точно для зимы (обозначает «mud+snow»: «грязь+снег»)? Это обозначение ставится по решению производителя. Ничто не мешает написать «грязь+снег» на летней или всесезонной шине. А вот значок в виде треугольника с тремя пиками и снежинкой внутри однозначно свидетельствует о том, что перед вами — зимняя шина. Чтобы получить право наносить этот символ, производитель проводит сертификационные испытания на снегу.



Если я езжу только по городу, что брать? Ваш выбор — это европейские шины. Талый снег и мокрый асфальт — это их стихия. Автомобиль практически не теряет в управляемости, хорошо тормозит и разгоняется. В крупных городах дороги посыпаются реагентами и очищаются от талого снега, крупные загородные магистрали тоже чистятся — в таких условиях «еврозима» прекрасно справляется со всеми задачами. Стоит отметить, что она тише, чем скандинавские шины, и имеет более высокий индекс скорости. Именно поэтому на спортивные и скоростные автомобили обычно ставят именно европейский тип зимних шин. В целом «еврозима» с ассиметричным рисунком протектора хорошо справляется с отводом воды и талого снега из пятна контакта, но чуть хуже ведет себя на снегу в сравнении с направленным рисунком, который обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость автомобиля на асфальте и укатанном снегу (только не забывайте устанавливать ее в нужном направлении вращения: на боковине направленной шины имеется надпись ROTATE и стрелка, показывающая верное направление вращения колеса).

А можно взять всесезонные шины и гонять с ними круглый год? Не стоит. Всесезонные шины предназначены для регионов, где зима проходит без снега и заморозков со льдом. Они есть в модельном ряду многих производителей, но самые честные предупреждают, что при температуре ниже -5°C эксплуатировать их нежелательно: шина «дубеет» и теряет свои свойства. Универсальность всесезонной шины приводит к тому, что летом она проигрывает летним шинам, а зимой — зимним. Белорусские ПДД хоть и позволяют ездить на всесезонных шинах зимой, все же не стоит воспринимать этот факт как руководство к действию. Безопасность важнее.

Если я куплю шипованные шины, то буду круто тормозить на льду и скользить по асфальту? Нет, все не так однозначно. Хорошая фрикционная скандинавская шина может затормозить на льду лучше плохой шипованной. Просто шипы — не панацея. Состав резины, рисунок протектора, форма и конструкция шипа будут иметь значение. Аналогичная ситуация и при торможении на асфальте: современные шипованные шины тормозят не хуже фрикционных. Выбирая товар, стоит ориентироваться на результаты независимых потребительских тестов.

На боковинах шины можно найти едва ли не все буквы латинского алфавита. Что они означают? Перед покупкой вам нужно знать только некоторые из них. Индекс скорости имеет следующие обозначения: L (до 120 км/ч), M (до 130 км/ч), N (до 140 км/ч), Q (до 160 км/час), S (до 180 км/час), T (до 190 км/час), U (до 200 км/час), H (до 210 км/ час), V (до 240 км/час), W (до 270 км/час), Y (до 300 км/час) (индекс скорости обозначает максимально допустимую скорость движения автомобиля, с которой шина может безопасно эксплуатироваться — Прим. TUT.BY). Что касается индекса нагрузки, его превышать категорически нельзя: может лопнуть шина. Производитель специально делает шины с большим запасом, ведь нагрузка распределяется неравномерно на все четыре колеса. Если видите на шине буквы XL — знайте, что она выдерживает повышенную нагрузку.

А зимние шины надо брать того же размера, что и летние? В идеале — да. Просто посмотрите в руководство по эксплуатации своего автомобиля и следуйте указаниям производителя, эксперименты здесь ни к чему. Если будете выбирать обновку в онлайн-гипермаркете 21vek.by, там вообще все просто и удобно: можно задать марку, модель своего автомобиля, посмотрев, какие шины рекомендует производитель и какие возможны варианты замены. А дальше уже сделать выборку по цене, типу и производителю и даже заказать доставку на дом.

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