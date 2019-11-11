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Мучения сборной по футболу в игре с немцами и нагоняй от «Авангарда» для «зубров». Наши прогнозы

12.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Сергей Чалый с трудом выбрал ставку на матч сборной Беларуси по футболу с немцами, а журналист Кирилл Клименков не верит в победу хоккейного «Динамо» во встрече с прошлогодним финалистом Кубка Гагарина. Фотограф Дмитрий Брушко подводит итоги сезона в «Формуле-1», где определились победители в индивидуальном и командном зачетах, а также рассчитывает на успех Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии.

Чалый: Немцам нужна победа над белорусами. Вопрос лишь в том, сколько голов они забьют

Кто: Сергей Чалый, экономист.

Пять последних ставок: прошла, прошла, не прошла, не прошла, прошла.

В этот раз ставит на матч Германия — Беларусь, который пройдет 16 ноября, в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 2020 года.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Игра наших с немцами в футбол — одна из самых простых для предсказания результата о победе и самых сложных для выбора ставки с приемлемым коэффициентом. Настолько силы неравны, — отмечает Сергей. — Думаю, белорусов ждет безнадежное сухое поражение. Вопрос лишь в том, сколько голов забьют немцы.

В первом матче команд в Борисове преимущество «бундестим» было подавляющим. Даже вратарь Мануэль Нойер пустился в обводку, а наши ответили всего одним ударом в створ ворот и по большей части бегали за мячом. На что можно рассчитывать после такого? Будем мучиться. Изображать подвиги в отборах и подкатах и стараться блокировать удары.

Какие задачи могут решить в этом матче белорусы, раз победить нет шансов? Хм, выставить молодежь — тоже не выход. Это может закончиться унижением, психологическим ударом для игроков. Наиграть что-либо под поединок с Грузией в нокаут-раунде Лиги наций тоже не получится. В борьбе с грузинами решение с десятью обороняющими футболистами в поле, как во встрече с Германией, никак не поможет.

Остается надеяться, что пропустим немного. 0:2 — это приемлемо, но все не в наших ногах. Лично я предпочел бы, если бы наши пропустили любое количество голов при контригре с остротой у ворот соперников.

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Германия и Нидерланды в оставшихся матчах квалификации поборются за первое место в группе. С трехочковым отставанием идет Северная Ирландия. То есть немцы будут в тонусе. Помимо фактора домашнего матча сыграет и тот факт, что им необходимо решать турнирную задачу. То есть им нужна победа над белорусами.

Интересно, что вероятность победы немцев со счетом 3:0 букмекеры оценивают выше, чем счета 2:0. Тоже считают, что немцы забьют больше двух раз, пойдут «фестивалить» перед своими болельщиками, как в матче с Эстонией (8:0).


Дома белорусы уступили немцам со счетом 0:2. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Три и больше — столько раз, думаю, немцы поразят ворота белорусской сборной. Германия забьет больше трех голов за 1,67 — это мелочовка. А за тотал больше трех с половиной голов предлагается коэффициент несколько выше — 1,81. Что поделать? Выбор невелик. Берем его, имея в виду, что все голы сделают немцы.

Футбол. Чемпионат Европы. Квалификация

Тотал больше 3,5 гола

Коэффициент — 1,81


Клименков: Вспомните разгромы «зубров» от «Торпедо» и «Салавата Юлаева». Вот и в поединке с «Авангардам» рассчитывать на очки не приходится

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Предыдущие ставки: не прошла, не прошла, прошла, прошла, не прошла.

В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Авангард», который состоится 16 ноября.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Минское «Динамо» ушло на международную паузу с серией из одиннадцати поражений. Это повторение клубного антирекорда, — напоминает Кирилл. — При этом качество игры «зубров» не так плохо, как может показаться. Подопечные Крэйга Вудкрофта часто проигрывают с разницей в одну шайбу и регулярно перебрасывают соперника, а страдают из-за слабой реализации моментов. Именно в таких ситуациях становится ясно, сколь велика роль в команде отдельных хоккеистов.

«Динамо» слабо провело предсезонку, уступив почти во всех матчах, но серьезно прибавило с приходом Теему Пулккинена. Как только лучший снайпер команды получил повреждение, у минчан начались проблемы.

Не играют теперь и другие важные хоккеисты: травмированы Марк-Андре Граньяни, Франсис Паре и Стефан Эллиотт. Тревоги добавляет состояние Андрея Костицына. В Латвии он получил травму в игре за сборную, причем главный тренер нацкоманды Михаил Захаров утверждает, что повреждение у нового капитана «Динамо» серьезное.

Трудно отрицать, что «Динамо» находится в кризисе. Клуб прибег к радикальным мерам: разорван контракт с Дрю Шором, выставлялся на драфт отказов Шейн Принс, а не впечатляющего в этом году вратаря Юнаса Энрота призван «разбудить» его новый конкурент Дэнни Тэйлор.

Думается, минчане вполне могут прервать серию неудач во встречах против «Витязя» и нижегородского «Торпедо», но обыграть «Авангард» будет крайне сложно.

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Прошлогодний финалист Кубка Гагарина продолжает радовать атакующим хоккеем с большим количеством бросков. В коллектив влились результативный швейцарец Свен Андригетто и бывший «зубр» Роб Клинкхаммер. В воротах надежно действуют Игорь Бобков и Александр Судницин. Но особо впечатляет набор защитников.

Тренер «Авангарда» Боб Хартли получил один из лучших оборонительных составов лиги. В его распоряжении есть Вячеслав Войнов, Вилле Покка, Максим Чудинов, Никита Пивцакин, Коди Франсон. Пока травмирован Алексей Емелин, но с его возвращением «ястребам» будет крайне сложно забить.


Роб Клинкхаммер выступал за минское «Динамо» чуть больше года, став частью команды летом 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вспомните разгромы «зубров» от «Торпедо» (0:6) и «Салавата Юлаева» (1:9) — других очень зрелищных команд лиги. Вот и в поединке с «Авангардам» рассчитывать на очки минчанам не приходится.

Рискну сделать не самый патриотичный прогноз — победа «Авангарда».

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон

Победа «Авангарда»

Коэффициент — 1,77


Брушко: В машине Шарля Леклера, скорее всего, произведут замену двигателя. Значит, он начнет гонку в конце пелотона

Кто: Дмитрий Брушко, фотограф TUT.BY.

Предыдущие ставки: не прошла, не прошла.

В этот раз ставит на победу Себастьяна Феттеля на Гран-при Бразилии 17 ноября.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Трасса «Интерлагос» — одна из самых крутых в «Формуле-1». Имеет две длинные прямые и несколько медленных поворотов, которые, по сути, являются территориями для обгонов, — отмечает Дмитрий. — По умолчанию у «Феррари» самая быстрая машина, так что в Бразилии эта команда будет иметь преимущество на прямых. Однако в «Феррари» регулярно «косячат» механики и стратеги.

Если «косяков» в этот раз не случится, а гонка пройдет в сухую погоду, один из пилотов «Ферарри» (скорее всего, Себастьян Феттель) победит. Но не стоит забывать, что в Сан-Паулу часто идет дождь.

Почему я отдаю предпочтение Феттелю? В машине Шарля Леклера, скорее всего, произведут замену двигателя. Значит, он начнет гонку в конце пелотона. А замена нужна, ведь на старом моторе он ездит с начала чемпионата. И выступление Леклера на Гран-при США, где он стал четвертым, хотя мог быть в тройке, получилось таким именно из-за выработки ресурса мотора. На старом моторе в «Интерлагосе» он точно не сможет тягаться с топами.

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А вообще интриге в «Формуле-1» пришел конец до Гран-при Бразилии. Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира, а «Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

Тем не менее борьба между некоторыми «конюшнями» за итоговое место в таблице и, соответственно, за призовые продолжается. Так, за пятое место сражаются «Рено», которое уступило в этом сезоне четвертую позицию «Макларен», а также «Рейсинг Пойнт» и «Торо Россо». Впрочем, текущего отрыва ребятам из «Рено» хватит, чтобы финишировать пятыми.

Среди главных итогов сезона то, что в «Феррари» наконец построили хорошую машину. Леклер здорово проявил себя в «Скудерии», выиграв два этапа, и поставил вопрос о своем лидерстве в «Феррари».

Шарль молод и амбициозен. Ведет себя смело, но небезрассудно. На мой взгляд, его потенциал выше, чем у Макса Ферстаппена. Макс несколько раз допустил грубые ошибки, которые дорого обошлись «Ред Булл»: приходилось либо сходить с гонок, либо менять в паддоке часть машины и затем пробиваться через пелотон.


Себастьян Феттель. Фото: Андрей Скоробогатый

В следующем году команды, вероятно, откатают на старых машинах с небольшими доработками, так как вложатся в разработку конструкций для болидов по новому техническому регламенту. Он вступит в силу в 2021 году. То есть в сезоне 2020 года у маленьких команд появится шанс подтянуться до уровня топов.

Формула 1. Гонка. Гран-при Бразилии

Победа Себастьяна Феттеля

Коэффициент — 6,00


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Теги: Минск
 
 
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Сергей Чалый с трудом выбрал ставку на матч сборной Беларуси по футболу с немцами, а Кирилл Клименков не верит в победу хоккейного «Динамо» во встрече с...
 
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