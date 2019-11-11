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Людмила Гурченко. Вспоминаем афоризмы её героинь

12.11.2019 08:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

У каждого поколения свои авторитеты. Но среди них мы с вами знаем и людей, которые переступают время и состоят в народных любимчиках десятилетия. Как тут не назвать Людмилу Гурченко?! Впервые она громко заявила о себе в музыкальной комедии «Карнавальная ночь» в 1956 году. Песня «Пять минут» в исполнении двадцатилетней актрисы стала новогодним гимном СССР на все времена. Нет уже той страны, а песня живет. В кино Гурченко сыграла около сотни ролей. Были и главные и, как говорят профессионалы, второго плана. Когда с годами реже стала сниматься, начала больше петь. Правда, получалось у неё так себе – скрипучий голос нравился не всем. Она была не певица. Она была актриса, которая поёт.

В кино она умела всё и была разной: и смех, и комок в горле, и радость, и сочувствие. А ещё героини Гурченко запоминались выражениями. Уж не знаю, это были её экспромты или изобретения сценаристов, но стали они узнаваемыми даже для тех, кто равнодушен к творчеству актрисы. Она, конечно, не Фаина Раневская, из которой афоризмы лились водопадом и в кино, и в жизни. Но киноцитаты из уст Гурченко также сегодня занимают достойное место в лексиконе миллионов людей. Давайте кое-что из этого собрания вспомним.  

Любовь и голуби

- Девушки, уймите вашу мать!

- Соль – это белый яд, а сахар – это сладкий яд.

- Баба эта ещё жива. Прекрасно себя чувствует. Правда, не узнает никого.

Вокзал для двоих

- С язвой дома сидят. С язвой по ресторанам не ходят.

- По тому, как ты метёшь, люди думают о нашем городе.

- Вряд ли наша курица улучшит вам настроение.

- Спекулянт тоже может быть порядочным человеком.

Любимая женщина механика Гаврилова

-Я лучше повешусь, чем буду жить с нелюбимым человеком, приспосабливаться.

- Хоть на Тихом океане, а отец у ребенка будет.

- Можно иметь мужа и быть при этом глубоко одинокой.

Старые клячи

- Вася, танцуйте меня!

- Ай вонт в засос.

Моя морячка

- Тут я худсовет, причем в одном лице.

- Ты потом можешь быть хоть дрессировщиком тигров, а институт закончи.

Прохиндиада, или Бег на месте

- Очень скучно жить, когда человек ничего не обещает.

Ваш В.Д.

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У каждого поколения свои авторитеты. Но среди них мы с вами знаем и людей, которые переступают время и состоят в народных любимчиках десятилетия. Как тут не назвать...
 
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