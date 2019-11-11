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Сотрудники таможни пресекли попытку ввезти на территорию ЕАЭС два ценных ножа

12.11.2019 07:03 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Не только холодное оружие, но и культурная ценность. Сотрудники таможни пресекли попытку ввезти на территорию ЕАЭС два ценных ножа. Гражданин Украины, ехавший в рейсовом автобусе сообщением Клайпеда - Киев, для прохождения таможенного контроля выбрал зеленый коридор. Однако во время проверки на магнитно-резонансном томографе в багаже пассажира было обнаружено два ножа, характеристики которых указывали на их принадлежность к холодному оружию. Помимо этого, по заключению экспертов, образцы также представляют культурную ценность. В отношении владельца груза начат административный процесс.
 
 
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Не только холодное оружие, но и культурная ценность. Сотрудники таможни пресекли попытку ввезти на территорию ЕАЭС два ценных ножа. Гражданин Украины, ехавший в...
 
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