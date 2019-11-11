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Следователи продолжают разбираться в причинах ЧП на предприятии в Бобруйске
Источник материала: БTСледователи продолжают разбираться в причинах ЧП, которое случилось на предприятии в Бобруйске, где в ремонтной мастерской обрушился металлический стеллаж. В помещении находились трое работников, которые в результате инцидента получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Следователи провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. Для проведения экспертных исследований и установления точной причины случившегося был изъят обрушившийся стеллаж.
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Следователи продолжают разбираться в причинах ЧП, которое случилось на предприятии в Бобруйске, где в ремонтной мастерской обрушился металлический стеллаж. В...
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