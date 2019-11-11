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В США пройдет бой 12-летних девочек. Организатор объяснил, почему это нормально
Источник материала: Tut.by
Рик Литтл, тренер бойцов UFC Майкла Кьезы и Джулианны Пеньи, был вынужден объясниться по поводу проведения MMA-ивента, раскруткой которого он занимается. Все дело в том, что одним из боев на турнире станет поединок между 12-летними девочками,
«Идея провести подобный бой многим покажется спорной. Но, если бы вы увидели, как два этих маленьких монстра тренируются, вы бы сказали, что они должны выйти под свет софитов и сразиться», —
По словам Рика, его первой реакцией на возможный бой между девочками — Дариной Глассберн и Лолой Пападатос — было твердое «нет». Но затем промоутер передумал — к нему обратилась мать одной из девчонок, которая также занимается MMA. «Она может дать гарантию, что ее дети готовы к этому», — отметил Литтл.
Со второй девочкой, которая должна выйти в октагон, занимался тренер по MMA, приходящийся Литтлу хорошим другом. Он утверждает, что его подопечная — «большой спортивный вундеркинд», и называет ее «опасным бойцом».
Бой девочек пройдет по любительским правилам MMA — бойцы не смогут использовать удары локтями и коленями в голову. Удары по голове соперника, который оказался в нокдауне, также будут запрещены.
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Рик Литтл, тренер бойцов UFC Майкла Кьезы и Джулианны Пеньи, был вынужден объясниться за предстоящий MMA-ивент.
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