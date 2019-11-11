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В США пройдет бой 12-летних девочек. Организатор объяснил, почему это нормально

12.11.2019 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рик Литтл, тренер бойцов UFC Майкла Кьезы и Джулианны Пеньи, был вынужден объясниться по поводу проведения MMA-ивента, раскруткой которого он занимается. Все дело в том, что одним из боев на турнире станет поединок между 12-летними девочками, пишет eurosport.

«Идея провести подобный бой многим покажется спорной. Но, если бы вы увидели, как два этих маленьких монстра тренируются, вы бы сказали, что они должны выйти под свет софитов и сразиться», — написал Литтл на своей страничке в Facebook.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @euro_scope 11 Ноя 2019 в 12:42 PST

По словам Рика, его первой реакцией на возможный бой между девочками — Дариной Глассберн и Лолой Пападатос — было твердое «нет». Но затем промоутер передумал — к нему обратилась мать одной из девчонок, которая также занимается MMA. «Она может дать гарантию, что ее дети готовы к этому», — отметил Литтл.

Со второй девочкой, которая должна выйти в октагон, занимался тренер по MMA, приходящийся Литтлу хорошим другом. Он утверждает, что его подопечная — «большой спортивный вундеркинд», и называет ее «опасным бойцом».

Бой девочек пройдет по любительским правилам MMA — бойцы не смогут использовать удары локтями и коленями в голову. Удары по голове соперника, который оказался в нокдауне, также будут запрещены.

 
 
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Рик Литтл, тренер бойцов UFC Майкла Кьезы и Джулианны Пеньи, был вынужден объясниться за предстоящий MMA-ивент.
 
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