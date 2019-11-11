Минсельхозпрод: критической ситуации с гречкой не ждём

«Мы планируем произвести не менее 10 тыс. т гречневой крупы и обеспечить наше население. Также есть переходящие остатки с прошлого года. С учетом того, что крупа постоянно завозится из России, Украины, не считаем, что будет какая-то критическая ситуация», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько.

По словам министра, в России неурожай гречихи, что вызывает у населения определенное волнение, но ничего критического в этом нет.

В Беларуси стабильная ситуация и по площадям сева гречихи, и по урожаю.

Что китайцу здорово... 8 принципов питания, которые продлевают жизнь Подробнее