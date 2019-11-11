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Минсельхозпрод: критической ситуации с гречкой не ждём
12.11.2019 09:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
«Мы планируем произвести не менее 10 тыс. т гречневой крупы и обеспечить наше население. Также есть переходящие остатки с прошлого года. С учетом того, что крупа постоянно завозится из России, Украины, не считаем, что будет какая-то критическая ситуация», - сообщает
По словам министра, в России неурожай гречихи, что вызывает у населения определенное волнение, но ничего критического в этом нет.
В Беларуси стабильная ситуация и по площадям сева гречихи, и по урожаю.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия нашей страны прокомментировало неурожай гречки в России.
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