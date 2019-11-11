ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минсельхозпрод: критической ситуации с гречкой не ждём

12.11.2019 09:04 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минсельхозпрод: критической ситуации с гречкой не ждём
Фото из открытых источников

«Мы планируем произвести не менее 10 тыс. т гречневой крупы и обеспечить наше население. Также есть переходящие остатки с прошлого года. С учетом того, что крупа постоянно завозится из России, Украины, не считаем, что будет какая-то критическая ситуация», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько

По словам министра, в России неурожай гречихи, что вызывает у населения определенное волнение, но ничего критического в этом нет.

В Беларуси стабильная ситуация и по площадям сева гречихи, и по урожаю. 

Минсельхозпрод: критической ситуации с гречкой не ждём
Что китайцу здорово... 8 принципов питания, которые продлевают жизнь
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство сельского хозяйства и продовольствия нашей страны прокомментировало неурожай гречки в России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мучения сборной по футболу в игре с немцами и нагоняй от «Авангарда» для «зубров». Наши прогнозы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика