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Представлено новое поколение Skoda Octavia

12.11.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самая продаваемая в ряду Skoda модель сменяет поколение — на специальном мероприятии в Праге состоялся дебют новой Octavia. Причем чехи решили показать сразу две кузовные версии новинки — лифтбек и универсал.


Как и в случае с новым Volkswagen Golf, в основе четвертого поколения Octavia лежит доработанная модульная платформа MQB. Основные параметры лифтбека и универсала были озвучены пару недель назад — напомним, что в длину новая Octavia достигает 4689 мм, причем вне зависимости от типа кузова. Это значит, что лифтбек стал крупнее на 19 мм, а универсал на 22 мм, прибавка по ширине в обоих случаях составила 16 мм (1829 мм). Колесная база Octavia осталась при прежних 2686 мм.


Инженеры поработали и над аэродинамикой Octavia — коэффициент аэродинамического сопротивления снижен с 0,29 до 0,24 у лифтбека и с 0,31 до 0,26 у универсала. Стал вместительнее багажник — в случае с лифтбеком речь идет о 600 л (на 10 л больше, чем раньше), а отсек грузопассажирской модификации вмещает 640 л (+30 л).



Передняя панель в салоне новой Octavia состоит из нескольких уровней, а по центру имеется отдельно стоящий дисплей мультимедиасистемы диагональю 8,2 или 10 дюймов (в зависимости от комплектации). Новинка штатно оснащена цифровой комбинацией приборов, также появился новый руль с двумя спицами, оснащенный кнопками и эргономичными переключателями-колесиками. Вместо привычного селектора «робота» DSG расположен кнопочный переключатель, использующий технологию shift-by-wire для управления коробкой передач. В списке опций Octavia впервые появится трехзонный климат-контроль Climatronic.


В моторной гамме Octavia теперь есть гибридные установки. «Подзаряжаемые» гибриды Octavia получили обозначение iV и используют комбинацию 1,4-литрового турбомотора TSI и встроенного в 6-ступенчатый «робот» электродвигателя — на выбор доступны два варианта мощности (204 и 245 лошадиных сил). На чистом электричестве Octavia iV способна проехать до 55 км (по циклу WLTP) благодаря батарее емкостью 13 кВтч.


Другие двигатели для новой Octavia — бензиновые агрегаты объемом 1 л (110 сил) и 1,5 л (150 сил), которые могут оснащаться и электрическим довеском (стартер-генератор с ременным приводом и компактная батарея), двухлитровый TSI (190 сил и 320 Нм крутящего момента) и турбодизель 2.0 TDI с тремя вариантами форсировки (116, 150 и 200 лошадиных сил). Базовая коробка — 6-ступенчатая «механика», при этом 190-сильная бензиновая версия по умолчанию оснащена 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом.


В Европе прием заказов на новую Octavia начнется в январе следующего года, первые машины покупатели получат весной. На рынке ТС чешская новинка ожидается ближе к концу 2020 года.

 
 
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Самая продаваемая в ряду Skoda модель сменяет поколения - на специальном мероприятии в Праге состоялся дебют новой Octavia.
 
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