Требования к инвесторам при покупке госимущества снижают в Беларуси

Порядок внесения платежей при покупке государственного имущества в рассрочку изменен в соответствии с новым постановлением Госкомимущества. Изменения направлены на привлечение инвесторов с помощью смягчения требований при покупке.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале. Там указано, что 15 ноября документ о порядке расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости госимущества вступает в силу.

Первоначальный платеж при оплате имущества, продаваемого в рассрочку, должен составлять не менее 20% стоимости, куда будет входить ранее внесенный задаток (если такой предусмотрен). При этом покупатель вправе может внести всю сумму за имущества досрочно.

В настоящее время, согласно постановлению Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №25 от 31 июля 2012 г, первоначальный платеж должен составлять не менее 30%.

«Для индексации ежемесячных платежей опубликованные Национальным статистическим комитетом индексы цен дополнительно размещаются Государственным комитетом по имуществу на его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет», - сообщает Национальный правовой портал.

Предыдущее постановление Госкомимущества №25 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты отчуждаемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь» от 31 июля 2012 г утрачивает силу.