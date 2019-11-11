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Требования к инвесторам при покупке госимущества снижают в Беларуси

12.11.2019 09:42 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Порядок внесения платежей при покупке государственного имущества в рассрочку изменен в соответствии с новым постановлением Госкомимущества. Изменения направлены на привлечение инвесторов с помощью смягчения требований при покупке.

Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале. Там указано, что 15 ноября документ о порядке расчета платежей при рассрочке оплаты стоимости госимущества вступает в силу.

Первоначальный платеж при оплате имущества, продаваемого в рассрочку, должен составлять не менее 20% стоимости, куда будет входить ранее внесенный задаток (если такой предусмотрен). При этом покупатель вправе может внести всю сумму за имущества досрочно.

В настоящее время, согласно постановлению Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №25 от 31 июля 2012 г, первоначальный платеж должен составлять не менее 30%.

«Для индексации ежемесячных платежей опубликованные Национальным статистическим комитетом индексы цен дополнительно размещаются Государственным комитетом по имуществу на его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет», - сообщает Национальный правовой портал.

Предыдущее постановление Госкомимущества №25 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты отчуждаемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь» от 31 июля 2012 г утрачивает силу.

Напомним, в Беларуси 10 мая подписан указ № 169 «О распоряжении государственным имуществом», который упрощает покупку и аренду объектов на территории страны. Согласно этому документу, недвижимость может продаваться по начальной цене, равной 1 базовой величине, без предварительных аукционов на всей территории страны, кроме областных центров и столицы.

 
 
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Порядок внесения платежей при покупке государственного имущества в рассрочку изменен в соответствии с новым постановлением Госкомимущества. Изменения...
 
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