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Требования к инвесторам при покупке госимущества снижают в Беларуси
Источник материала: БДГ
Порядок внесения платежей при покупке государственного имущества в рассрочку изменен в соответствии с новым постановлением Госкомимущества. Изменения направлены на привлечение инвесторов с помощью смягчения требований при покупке.
Об этом
Первоначальный платеж при оплате имущества, продаваемого в рассрочку, должен составлять не менее 20% стоимости, куда будет входить ранее внесенный задаток (если такой предусмотрен). При этом покупатель вправе может внести всю сумму за имущества досрочно.
В настоящее время, согласно постановлению Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь №25 от 31 июля 2012 г, первоначальный платеж должен составлять не менее 30%.
«Для индексации ежемесячных платежей опубликованные Национальным статистическим комитетом индексы цен дополнительно размещаются Государственным комитетом по имуществу на его официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет», - сообщает Национальный правовой портал.
Предыдущее постановление Госкомимущества №25 «О порядке расчета платежей при рассрочке оплаты отчуждаемого имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь» от 31 июля 2012 г утрачивает силу.
Напомним, в Беларуси 10 мая
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Порядок внесения платежей при покупке государственного имущества в рассрочку изменен в соответствии с новым постановлением Госкомимущества. Изменения...
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