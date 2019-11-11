Превышение диоксида серы в 5 раз: в Беларуси запретили продавать российские конфеты и печенье

Источник материала: Ежедневник





В Беларуси запрещены к ввозу печенье и конфеты из России и халва украинского производства.

Сдобное печенье с брусничной начинкой «Купелька» ООО «Производственной компании "Акульчев"» (Россия) забраковано Госстандартом из-за диоксида серы, который содержится в продукции с превышением нормы в 5 раз. Сообщается, что данная добавка может вызвать аллергические реакции и противопоказана при отдельных видах заболеваний.

Также в нашу страну запрещен ввоз конфет «Евгеша», которые выпускаются в России ООО «КДВ Нижний Тагил». В масложировом сырье в 6 раз превышено содержание массовой доли суммы транс-изомеров жирных кислот (11,9 %, при максимально допустимом значении 2,0%).

Также под запрет попала подсолнечная ванильная халва «Zolotoi vek», выпускаемая в Украине компанией «Три Стар». Причина: превышен допустимый уровень содержания токсичного элемента кадмия в 1,3 раза.

Решения вступят в силу с 14 ноября.