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Превышение диоксида серы в 5 раз: в Беларуси запретили продавать российские конфеты и печенье

12.11.2019 09:54 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Превышение диоксида серы в 5 раз: в Беларуси запретили продавать российские конфеты и печенье

В Беларуси запрещены к ввозу печенье и конфеты из России и халва украинского производства.

Сдобное печенье с брусничной начинкой «Купелька» ООО «Производственной компании "Акульчев"» (Россия) забраковано Госстандартом из-за диоксида серы, который содержится в продукции с превышением нормы в 5 раз. Сообщается, что данная добавка может вызвать аллергические реакции и противопоказана при отдельных видах заболеваний.

Также в нашу страну запрещен ввоз конфет «Евгеша», которые выпускаются в России ООО «КДВ Нижний Тагил». В масложировом сырье в 6 раз превышено содержание массовой доли суммы транс-изомеров жирных кислот (11,9 %, при максимально допустимом значении 2,0%).

Также под запрет попала подсолнечная ванильная халва «Zolotoi vek», выпускаемая в Украине компанией «Три Стар». Причина: превышен допустимый уровень содержания токсичного элемента кадмия в 1,3 раза.

Решения вступят в силу с 14 ноября.

 
 
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В Беларуси запрещены к ввозу печенье и конфеты из России и халва украинского производства.
 
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