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Белпочта запустила проект «Мобильный почтальон» в Оршанском районе

12.11.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белпочта запустила проект «Мобильный почтальон» в Оршанском районе
Белпочта

С 5 ноября 2019 г. в Оршанском районе Витебской области заработал пилотный проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта», сообщает РУП "Белпочта".

Внедрение мобильных устройств является важным шагом в развитии почтовых и непрофильных услуг.

Оснащение почтальонов/курьеров мобильными устройствами для предоставления услуг физическим и юридическим лицам на дому (в офисе) способствует повышению качества обслуживания, дает возможность максимально приблизить услуги к потребителю, сделать их более доступными в режиме онлайн.

На первом этапе внедрения пилотного проекта «Мобильный почтальон» реализована возможность оказания посредством мобильного устройства таких услуг, как оформление подписки на печатные средства массовой информации и прием платежей посредством АИС «Расчет» в ЕРИП.

Услуги мобильного почтальона можно оплатить как наличными, так и с помощью банковской карты.

До конца 2019 года поэтапно будут внедрены и начнут оказываться пользователям услуги:

  • реализации товаров потребительского спроса, маркированной (немаркированной) филателистической продукции, печатных средств массовой информации, лотерейных билетов;
  • приема внутренних и международных почтовых отправлений;
  • приема и выплаты почтовых денежных переводов;
  • выплаты пенсий и пособий.
 
 
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С 5 ноября 2019 г. в Оршанском районе Витебской области заработал пилотный проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта».
 
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