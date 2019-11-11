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Белпочта запустила проект «Мобильный почтальон» в Оршанском районе
12.11.2019 09:54 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С 5 ноября 2019 г. в Оршанском районе Витебской области заработал пилотный проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта», сообщает
Внедрение мобильных устройств является важным шагом в развитии почтовых и непрофильных услуг.
Оснащение почтальонов/курьеров мобильными устройствами для предоставления услуг физическим и юридическим лицам на дому (в офисе) способствует повышению качества обслуживания, дает возможность максимально приблизить услуги к потребителю, сделать их более доступными в режиме онлайн.
На первом этапе внедрения пилотного проекта «Мобильный почтальон» реализована возможность оказания посредством мобильного устройства таких услуг, как оформление подписки на печатные средства массовой информации и прием платежей посредством АИС «Расчет» в ЕРИП.
Услуги мобильного почтальона можно оплатить как наличными, так и с помощью банковской карты.
До конца 2019 года поэтапно будут внедрены и начнут оказываться пользователям услуги:
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С 5 ноября 2019 г. в Оршанском районе Витебской области заработал пилотный проект «Мобильный почтальон» РУП «Белпочта».
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