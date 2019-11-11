Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября

Как сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь», вплоть до окончания работ (ориентировочно 26 декабря 2019 года) вносятся изменения в работу пассажирского транспорта:
- движение автобусов маршрутов № 24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул. Мясникова до остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке;
- движение автобусов маршрута № 65 на участке от ул. Толстого до ул. Аэродромной организуется по ул. Могилевской, Володько в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке (включая ОП «Воронянского» в направлении КП «Городской Вал» по ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского);
- движение автобусов маршрута № 4Д на участке от ул. Володько организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.
- движение автобусов маршрута № 1024-ТК от остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршруту.