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Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября

12.11.2019 09:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября
БЕЛТА

Как сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь», вплоть до окончания работ (ориентировочно 26 декабря 2019 года) вносятся изменения в работу пассажирского транспорта:

  • движение автобусов маршрутов № 24, 1146-ТК, 1346-ТК на участке от ул. Мясникова до остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Московской, Чкалова, Воронянского в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке;
  • движение автобусов маршрута № 65 на участке от ул. Толстого до ул. Аэродромной организуется по ул. Могилевской, Володько в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке (включая ОП «Воронянского» в направлении КП «Городской Вал» по ул. Володько на остановочной площадке за перекрестком с ул. Воронянского);
  • движение автобусов маршрута № 4Д на участке от ул. Володько организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов на изменяемом участке.
  • движение автобусов маршрута № 1024-ТК от остановочного пункта «Воронянского» организуется по ул. Воронянского, Чкалова, Московской, Толстого и далее по маршруту. 

Улицу Жуковского в Минске временно закроют для транспорта с 16 ноября
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Теги: Минск
 
 
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