В Орше нашли водителя, который сбил подростка и скрылся

В результате ДТП 16-летний юноша получил травмы и попал в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.
Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения по пути возможного следования автомобиля и установили марку легковушки. Выяснилось, что за рулём находился житель Орши 1967 года рождения. В последующем водитель пояснил, что уехал с места ДТП, потому что испугался последствий.
В ГАИ напоминают: за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.