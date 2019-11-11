В Орше нашли водителя, который сбил подростка и скрылся

Источник материала: Аргументы и факты

В результате ДТП 16-летний юноша получил травмы и попал в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения по пути возможного следования автомобиля и установили марку легковушки. Выяснилось, что за рулём находился житель Орши 1967 года рождения. В последующем водитель пояснил, что уехал с места ДТП, потому что испугался последствий.