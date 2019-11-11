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В Орше нашли водителя, который сбил подростка и скрылся

12.11.2019 10:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Орше нашли водителя, который сбил подростка и скрылся
УВД Витебского облисполкома

В результате ДТП 16-летний юноша получил травмы и попал в больницу. Водитель с места происшествия скрылся.

Правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения по пути возможного следования автомобиля и установили марку легковушки. Выяснилось, что за рулём находился житель Орши 1967 года рождения. В последующем водитель пояснил, что уехал с места ДТП, потому что испугался последствий.

В ГАИ напоминают: за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет. 

В Орше нашли водителя, который сбил подростка и скрылся
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Авария произошла 10 ноября вечером возле дома №30 по улице Карла Маркса. Водитель сбил парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
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