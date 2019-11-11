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В Беларуси начинается досрочное голосование
Источник материала: БДГ
Очередной этап избирательной кампании – досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания созыва начинается 12 ноября.
Проголосовать можно будет досрочно с этого дня по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00, передает
В Беларуси на выборах образован 5 831 избирательный участок. Досрочное голосование не будет проводиться на тех, что созданы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и в других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара.
Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на избирательный участок в день выборов не требуется.
По данным ЦИК, в Беларуси и за ее пределами насчитывается почти 6,9 млн избирателей.
Голосование на выборах в Палату представителей
Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко
Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах,
Оппозиция в свою очередь заявила о том, что в
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Очередной этап избирательной кампании – досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания созыва начинается 12 ноября.
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