В Беларуси начинается досрочное голосование

Очередной этап избирательной кампании – досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания созыва начинается 12 ноября.

Проголосовать можно будет досрочно с этого дня по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00, передает БЕЛТА .

В Беларуси на выборах образован 5 831 избирательный участок. Досрочное голосование не будет проводиться на тех, что созданы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и в других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара.

Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на избирательный участок в день выборов не требуется.

По данным ЦИК, в Беларуси и за ее пределами насчитывается почти 6,9 млн избирателей.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября , месяц – до 7 ноября – будет идти кампания по выборам в Совет республики.

Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью Качанову, Александр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением.

Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель ЦИК Лидия Ермошина.