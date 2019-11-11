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В Беларуси начинается досрочное голосование

12.11.2019 10:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Очередной этап избирательной кампании – досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания созыва начинается 12 ноября.

Проголосовать можно будет досрочно с этого дня по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00, передает БЕЛТА.

В Беларуси на выборах образован 5 831 избирательный участок. Досрочное голосование не будет проводиться на тех, что созданы в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и в других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара.

Проголосовать досрочно вправе избиратели, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на избирательный участок в день выборов не требуется.

По данным ЦИК, в Беларуси и за ее пределами насчитывается почти 6,9 млн избирателей.

Голосование на выборах в Палату представителей пройдет 17 ноября, месяц – до 7 ноября – будет идти кампания по выборам в Совет республики.

Напомним, принимая 14 марта главу своей администрации Наталью КачановуАлександр Лукашенко потребовал от чиновников слушать людей и провести предстоящие президентские и парламентские выборы так, чтобы они не стали потрясением.

Первое воскресенье декабря, 1 декабря 2019 года, – предпочтительная дата проведения голосования на выборах, сказала ранее в ходе видеобрифинга председатель ЦИК Лидия Ермошина.

Оппозиция в свою очередь заявила о том, что в свободных выборов в Беларуси не будет, и готовится к наблюдению в рамках кампании «Право выбора».

 
 
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Очередной этап избирательной кампании – досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания созыва начинается 12 ноября.
 
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