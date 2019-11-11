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День открытых дверей в БГСХА – Фото

12.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В БГСХА прошел День открытых дверей — вуз посетили школьники из Горецкого, Логойского, Мстиславского и Пинского районов. Среди них было 26 учащихся агроклассов.

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото

 

Ребята познакомились с возможностями обучения на всех специальностях, обсудили интересующие их вопросы с деканами факультетов.

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото

 

Факультеты академии организовали для гостей выставки и мастер-классы.

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото
Перед школьниками выступил первый проректор академии Андрей Колмыков.

 

День открытых дверей в БГСХА – Фото

 

Школьники посетили спорткомплекс, кафедры технического сервиса и биотехнологии, студенческие общежития.

 

baa.by


 
 
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  В БГСХА прошел День открытых дверей — вуз посетили школьники из Горецкого, Логойского, Мстиславского и Пинского районов. Среди них было 26 учащихся агроклассов.  ...
 
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