День открытых дверей в БГСХА – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

В БГСХА прошел День открытых дверей — вуз посетили школьники из Горецкого, Логойского, Мстиславского и Пинского районов. Среди них было 26 учащихся агроклассов .







Ребята познакомились с возможностями обучения на всех специальностях, обсудили интересующие их вопросы с деканами факультетов.













Факультеты академии организовали для гостей выставки и мастер-классы.











































Школьники посетили спорткомплекс, кафедры технического сервиса и биотехнологии, студенческие общежития.