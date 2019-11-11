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День открытых дверей в БГСХА – Фото
12.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В БГСХА прошел День открытых дверей — вуз посетили школьники из Горецкого, Логойского, Мстиславского и Пинского районов. Среди них было 26 учащихся
Ребята познакомились с возможностями обучения на всех специальностях, обсудили интересующие их вопросы с деканами факультетов.
Факультеты академии организовали для гостей выставки и мастер-классы.
Школьники посетили спорткомплекс, кафедры технического сервиса и биотехнологии, студенческие общежития.
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В БГСХА прошел День открытых дверей — вуз посетили школьники из Горецкого, Логойского, Мстиславского и Пинского районов. Среди них было 26 учащихся агроклассов. ...
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