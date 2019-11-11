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Осиповичская инспекция Министерства по налогам и сборам — об итогах работы за январь-сентябрь

12.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Инспекцией МНС Республики Беларусь по Осиповичскому району на постоянной основе проводится работа по обеспечению полноты и своевременности поступления платежей в бюджет, выполнению плана доходной его части, контролю за исполнением плательщиками налоговых обязательств, соблюдением законодательства о налогах и предпринимательстве.

По состоянию на 01.10.2019 г. на учете в инспекции состоят 695 организаций и 1142 индивидуальных предпринимателей. За 9 месяцев зарегистрированы в качестве плательщиков 20 организаций и 114 ИП.

В консолидированный бюджет поступило 35 956,7 тыс. рублей, в т.ч. в республиканский — 900,3 тысячи, в местный — 35 056,4 тыс. руб.

В разрезе отдельных категорий плательщиков основные объемы налоговых поступлений с учетом отчисляемых платежей обеспечивают госорганизации – 28 933,8 тыс. руб. (80,5%). Поступления от предприятий негосударственного сектора экономики составили 3 377,7 тысячи (9,4%), ИП — 2 022,1 тыс. (5,6%), физических лиц — 1623,1 тыс. рублей (4,5%).

За январь-сентябрь 269 физлиц района уплатили единый налог по заявительному принципу за оказание услуг по репетиторству, выполнению сельхозработ, музыкальному обслуживанию торжественных мероприятий, фото- и другим видам услуг.

В разрезе предприятий наиболее значительный вклад в формирование доходной части бюджета внесли ОАО «ОЗАА», ЗЖБК, ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз», ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово», ООО «Белга-пром».

Налоговым органом на постоянной основе осуществляется контроль соблюдения налогового законодательства, правильности исчисления, своевременности уплаты налогов и других платежей в бюджет. За 9 месяцев по результатам камерального контроля начислено 2 367,7 тыс. руб. Кроме того, по результатам проверок доначислено 195,2 тыс. рублей налогов и пени.

Проведение мероприятий, направленных на развитие новых форм общения с плательщиками, обеспечило возможность доступа к «Личному кабинету плательщика» для передачи деклараций в электронном виде и взаимодействия с налоговой инспекцией посредством сервиса для 404 организаций, 800 ИП и 5 564 физлица района. Из числа обязанных предоставлять налоговые декларации 110 физических лиц предоставили их с использованием сервиса «Личный кабинет плательщика».

 
 
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Инспекцией МНС Республики Беларусь по Осиповичскому району на постоянной основе проводится работа по обеспечению полноты и своевременности поступления...
 
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