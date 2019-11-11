Приём граждан в Могилеве проведёт консульский сотрудник посольства Республики Молдова

Источник материала: Асiповiцкi край

В целях облегчения доступа граждан Республики Молдова к консульским услугам, консульский сотрудник посольства Республики Молдова в Республике Беларусь г-н Серджиу Время планирует осуществить 29 ноября 2019 г. рабочий визит в г. Могилёв Республики Беларусь. Прием граждан будет проводиться с 10.00 до 13.00 часов.