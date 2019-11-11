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11 ноября — Международный день энергосбережения

12.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Его нынешний девиз — «Сохраним климат. Сберегая энергию и ресурсы», основная цельпривлечение внимания общественности к рациональному использованию энергоресурсов.

Системная работа в сфере энергосбережения позволила Беларуси достичь весомых результатов. Уровень энергоэффективности отечественной экономики можно оценить по показателю энергоемкости валового внутреннего продукта. В 1990 г. страна была одной из самых энергоемких республик СССР, но принятые меры и целенаправленно проводимая работа обеспечили устойчивую тенденцию по снижению энергоемкости ВВП. По данным Международного энергетического агентства в 2016 г. фактический показатель энергоемкости ВВП республики составил 0,16 тонны нефтяного эквивалента на 1 тыс. долларов США (ВВП по паритету покупательной способности и в ценах 2010 г.) против 0,55 т в 1990 году — снизился почти в 3,5 раза. Беларусь достигла уровня энергоемкости таких развитых стран со сходными климатическими условиями, как Канада и Финляндия.

11 ноября — Международный день энергосбережения

День энергосбережения — отличный повод еще раз поговорить об энергоэффективных технологиях, важности использования возобновляемых источников энергии, способах энергосбережения дома и в офисе. Со многими практическими советами можно ознакомиться на сайте energoeffekt.gov.by.

 
 
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Его нынешний девиз — «Сохраним климат. Сберегая энергию и ресурсы», основная цель — привлечение внимания общественности к рациональному использованию...
 
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