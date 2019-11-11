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Могилевский облисполком изучает мнение о качестве оказания услуг учреждениями образования

12.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Могилевским облисполкомом по 15 ноября  проводится изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями образования: их деятельность (общеобразовательные школы, дошкольные и учреждения профессионально-технического обучения); дополнительное обучение и воспитание (внешкольная работа, кружки, факультативы, секции).

О фактах некачественного оказания услуг, предложения по совершенствованию работы сообщайте с 8 до 13 и с 14 до 17 часов  по тел. (80222) 23-02-55. С результатами рассмотрения вопросов можно будет ознакомиться в последующих выпусках газеты либо на официальном Интернет-сайте облисполкома mogilev-region.gov.by.

 
 
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Могилевским облисполкомом по 15 ноября  проводится изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями образования: их...
 
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