Могилевский облисполком изучает мнение о качестве оказания услуг учреждениями образования

Источник материала: Асiповiцкi край

Могилевским облисполкомом по 15 ноября проводится изучение мнения населения по вопросу удовлетворенности качеством оказания услуг учреждениями образования: их деятельность (общеобразовательные школы, дошкольные и учреждения профессионально-технического обучения); дополнительное обучение и воспитание (внешкольная работа, кружки, факультативы, секции).

О фактах некачественного оказания услуг, предложения по совершенствованию работы сообщайте с 8 до 13 и с 14 до 17 часов по тел. (80222) 23-02-55. С результатами рассмотрения вопросов можно будет ознакомиться в последующих выпусках газеты либо на официальном Интернет-сайте облисполкома mogilev-region.gov.by.