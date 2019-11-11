Конкурс профессионалов своего дела

В рамках республиканского конкурса «Учитель года» в государственном учреждении образования «Гимназия № 1 г. Дзержинска» проходит заочный конкурс методических разработок учебных занятий.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Лучший урок в начальной школе (безотметочное обучение);
Лучший урок в начальной школе (отметочное обучение);
Лучший урок математики, физики, информатики;
Лучший урок русского языка, белорусского языка;
Лучший урок истории, обществоведения;
Лучший урок биологии, химии, географии.
Лучший урок физической культуры и здоровья.
Если вы хотите продвинуться вперед в профессиональном плане, получить шанс реализовать свои идеи, планы и амбиции, обменяться опытом с лучшими педагогами, получить новый уникальный опыт, то конкурс «Учитель года» - точно для вас