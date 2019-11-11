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Посмотрите на мёртвое пересохшее озеро у д. Смуга под Брестом

12.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Об этой, если так можно сказать, экологической катастрофе мы уже писали - озеро фактически искусственное, находится выше уровня реки Лесная, и в былые времена подпитывалось насосами. Однако это требует значительных затрат, и после того, как воду перестали сюда закачивать, она постепенно ушла.

Посмотрите на мёртвое пересохшее озеро у д. Смуга под Брестом

Сейчас бывшее озеро похоже скорее на инопланетные пейзажи. Никакие дожди не в состоянии восполнить потерю воды.

Посмотрите на мёртвое пересохшее озеро у д. Смуга под Брестом

Естественно, всё что тут было живого - погибает.

Посмотрите на мёртвое пересохшее озеро у д. Смуга под Брестом

Посмотрите на мёртвое пересохшее озеро у д. Смуга под Брестом

 
 
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  Об этой, если так можно сказать, экологической катастрофе мы уже писали - озеро фактически искусственное, находится выше уровня реки Лесная, и в былые времена...
 
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