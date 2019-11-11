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Посмотрите на мёртвое пересохшее озеро у д. Смуга под Брестом
12.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об этой, если так можно сказать,
Сейчас бывшее озеро похоже скорее на инопланетные пейзажи. Никакие дожди не в состоянии восполнить потерю воды.
Естественно, всё что тут было живого - погибает.
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Об этой, если так можно сказать, экологической катастрофе мы уже писали - озеро фактически искусственное, находится выше уровня реки Лесная, и в былые времена...
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