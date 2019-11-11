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Продажа билетов на последний домашний матч "Динамо-Брест" в сезоне 2019 стартует 13 ноября

12.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 ноября в 14:00 на ОСК "Брестский" пройдет матч 29 тура высшей лиги между командами "Динамо-Брест" и "Витебск".

Продажа билетов на последний домашний матч "Динамо-Брест" в сезоне 2019 стартует 13 ноября

Билеты на поединок можно приобрести с 13 ноября несколькими способами:

  • в интернете на сайте kvitki.by
  • в фан-шопе "Динамо-Брест" (Брест, ул. Советская 68). Время работы: c 10:00 до 20:00
  • в кассах стадиона (Брест, ул. Гоголя 9). Время работы: 13 ноября c 10:00 до 18:00, за день до матча с 10:00 и в день матча с 10:00 до начала второго тайма.
  • в кассах партнеров билетного оператора
  • по безналичному расчету у оператора kvitki.by – подробности: dynamo-brest.by/tickets

Цена билетов:

  • 2.5 рублей – все секторы Восточной трибуны, *за исключением сектора 1 (гостевой сектор, билеты по 4 рубля).
  • 8 рублей – секторы 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 и 24 на Западной трибуне
  • 9 рублей – секторы 13, 16, 21 и 23 на Западной трибуне
  • 10 рублей – секторы 14, 15 и 22.

** Билеты на гостевые секторы будут продаваться в день матча и только в кассе ОСК "Брестский". Для покупки билета на гостевой сектор необходимо будет предъявить паспорт. В целях безопасности, вам может быть отказано в доступе на гостевой сектор.

Продажа билетов на последний домашний матч "Динамо-Брест" в сезоне 2019 стартует 13 ноября

На некоторых местах Западной трибуны ограничен обзор из-за различного рода инженерных перекрытий.

В зону гостеприимства допускаются болельщики с билетами на Западную трибуну, владельцы абонементов "Детский", "Стандарт", "Комфорт" и "Премиум".

Детям до семи лет в сопровождении взрослого вход бесплатный, без предоставления места. Детям до 14 лет скидка 50% на секторы 11, 12, 17, 18.

По абонементам "Восток" и билетам на секторы Восточной трибуны вход на Западную трибуну и зону гостеприимства запрещен.

Продажа билетов на последний домашний матч "Динамо-Брест" в сезоне 2019 стартует 13 ноября

* Для организованных групп школьников вход свободный на секторы 10 и 19. Для этого необходимо отправить заявку на fans@dynamo-brest.by или на факс: (80162) 59-99-66.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  24 ноября в 14:00 на ОСК "Брестский" пройдет матч 29 тура высшей лиги между командами "Динамо-Брест" и "Витебск". Билеты на поединок можно приобрести с 13 ноября...
 
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