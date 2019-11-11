2.5 рублей – все секторы Восточной трибуны, *за исключением сектора 1 (гостевой сектор, билеты по 4 рубля).
8 рублей – секторы 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 и 24 на Западной трибуне
9 рублей – секторы 13, 16, 21 и 23 на Западной трибуне
10 рублей – секторы 14, 15 и 22.
** Билеты на гостевые секторы будут продаваться в день матча и только в кассе ОСК "Брестский". Для покупки билета на гостевой сектор необходимо будет предъявить паспорт. В целях безопасности, вам может быть отказано в доступе на гостевой сектор.
На некоторых местах Западной трибуны ограничен обзор из-за различного рода инженерных перекрытий.
В зону гостеприимства допускаются болельщики с билетами на Западную трибуну, владельцы абонементов "Детский", "Стандарт", "Комфорт" и "Премиум".
Детям до семи лет в сопровождении взрослого вход бесплатный, без предоставления места. Детям до 14 лет скидка 50% на секторы 11, 12, 17, 18.
По абонементам "Восток" и билетам на секторы Восточной трибуны вход на Западную трибуну и зону гостеприимства запрещен.
* Для организованных групп школьников вход свободный на секторы 10 и 19. Для этого необходимо отправить заявку на fans@dynamo-brest.by или на факс: (80162) 59-99-66.