Источник материала: Виртуальный Брест

24 ноября в 14:00 на ОСК "Брестский" пройдет матч 29 тура высшей лиги между командами "Динамо-Брест" и "Витебск".





Билеты на поединок можно приобрести с 13 ноября несколькими способами:

в интернете на сайте kvitki.by

в фан-шопе "Динамо-Брест" (Брест, ул. Советская 68). Время работы: c 10:00 до 20:00

в кассах стадиона (Брест, ул. Гоголя 9). Время работы: 13 ноября c 10:00 до 18:00, за день до матча с 10:00 и в день матча с 10:00 до начала второго тайма.

в кассах партнеров билетного оператора

по безналичному расчету у оператора kvitki.by – подробности: dynamo-brest.by/tickets

Цена билетов:

2.5 рублей – все секторы Восточной трибуны, *за исключением сектора 1 (гостевой сектор, билеты по 4 рубля).

8 рублей – секторы 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 и 24 на Западной трибуне

9 рублей – секторы 13, 16, 21 и 23 на Западной трибуне

10 рублей – секторы 14, 15 и 22.

** Билеты на гостевые секторы будут продаваться в день матча и только в кассе ОСК "Брестский". Для покупки билета на гостевой сектор необходимо будет предъявить паспорт. В целях безопасности, вам может быть отказано в доступе на гостевой сектор.





На некоторых местах Западной трибуны ограничен обзор из-за различного рода инженерных перекрытий.

В зону гостеприимства допускаются болельщики с билетами на Западную трибуну, владельцы абонементов "Детский", "Стандарт", "Комфорт" и "Премиум".

Детям до семи лет в сопровождении взрослого вход бесплатный, без предоставления места. Детям до 14 лет скидка 50% на секторы 11, 12, 17, 18.

По абонементам "Восток" и билетам на секторы Восточной трибуны вход на Западную трибуну и зону гостеприимства запрещен.



