Первенство Брестской области по скалолазанию среди учащихся прошло в г. Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

Соревнования состоялись 4-6 ноября 2019 г. и собрали рекордное число команд из регионов области – 15(!), почти 150 участников!





Расширилась и география соревнований – в этом году кроме стартов на традиционном (уже почти родном!) скалодроме ГУ «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Пинска», соревнования прошли и на новом прекрасном скалодрома детского оздоровительного центра «Свитанок» (Пинский р-н).

В «Свитанке» не только прекрасный скалодром, но и работают прекрасные люди – администрация и педагоги центра организовали по-настоящему душевный, домашний приём участникам соревнований, за что им огромное спасибо!





Старты получились очень насыщенными: 4 возрастные группы, личное и командное первенство в двух дисциплинах скалолазания – «скорость» и «трудность».

ГСК из числа работников Брестского областного и Пинского городского центров туризма и краеведения детей и молодёжи (главсудья Сидорчук В.П., главсекретарь Гаврилова Е.В.) успешно справились с нелёгкой задачей.





В дисциплине «скорость» I место – г. Пинск, II место – Пинский р-н, III – Каменецкий р-н.

В дисциплине «трудность» I место – г. Пинск, II место – Пинский р-н, III место – Кобринский район.

Радует то, что всё более серьёзную конкуренцию многолетним лидерам, команде г. Пинска, составляет команда Пинского р-на. Хорошие результаты показали команды из регионов, где есть, пускай и небольшие, но свои скалодромы – Каменецкий, Кобринский, Брестский районы. Значительный шаг вперёд сделала и команда Ляховичского района, где буквально в сентябре открылась I очередь скалодрома.

Поздравляем победителей! Скалолазание спортивное – олимпийский вид спорта, растём и развиваемся!