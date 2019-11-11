ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первенство Брестской области по скалолазанию среди учащихся прошло в г. Пинске

12.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Соревнования состоялись 4-6 ноября 2019 г. и собрали рекордное число команд из регионов области – 15(!), почти 150 участников!

Первенство Брестской области по скалолазанию среди учащихся прошло в г. Пинске

Расширилась и география соревнований – в этом году кроме стартов на традиционном (уже почти родном!) скалодроме ГУ «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Пинска», соревнования прошли и на новом прекрасном скалодрома детского оздоровительного центра «Свитанок» (Пинский р-н).

В «Свитанке» не только прекрасный скалодром, но и работают прекрасные люди – администрация и педагоги центра организовали по-настоящему душевный, домашний приём участникам соревнований, за что им огромное спасибо!

Первенство Брестской области по скалолазанию среди учащихся прошло в г. Пинске

Старты получились очень насыщенными: 4 возрастные группы, личное и командное первенство в двух дисциплинах скалолазания – «скорость» и «трудность».

ГСК из числа работников Брестского областного и Пинского городского центров туризма и краеведения детей и молодёжи (главсудья Сидорчук В.П., главсекретарь Гаврилова Е.В.) успешно справились с нелёгкой задачей.

Первенство Брестской области по скалолазанию среди учащихся прошло в г. Пинске

В дисциплине «скорость» I место – г. Пинск, II место – Пинский р-н, III – Каменецкий р-н.

В дисциплине «трудность» I место – г. Пинск, II место – Пинский р-н, III место – Кобринский район.

Радует то, что всё более серьёзную конкуренцию многолетним лидерам, команде г. Пинска, составляет команда Пинского р-на. Хорошие результаты показали команды из регионов, где есть, пускай и небольшие, но свои скалодромы – Каменецкий, Кобринский, Брестский районы. Значительный шаг вперёд сделала и команда Ляховичского района, где буквально в сентябре открылась I очередь скалодрома.

Поздравляем победителей! Скалолазание спортивное – олимпийский вид спорта, растём и развиваемся!

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Соревнования состоялись 4-6 ноября 2019 г. и собрали рекордное число команд из регионов области – 15(!), почти 150 участников! Расширилась и география соревнований – в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурс профессионалов своего дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика