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XV Брестский ночной полумарафон спортивного ориентирования X Рогейн памяти Михаила Карпеша

12.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

…В уже далёком марте 2010 года коварная лавина под перевалом Ю.Тавайок в Хибинских тундрах оборвала жизни четверых брестских туристов, в том числе руководителя группы Миши Карпеша.

XV Брестский ночной полумарафон спортивного ориентирования X Рогейн памяти Михаила Карпеша

В память о ребятах 10 лет назад было принято решение проводить эти интереснейшие и сложнейшие соревнования по спортивному ориентированию.

XV Брестский ночной полумарафон спортивного ориентирования X Рогейн памяти Михаила Карпеша

Сложность данных соревнований в нынешней формуле рогейна (вида ориентирования, где участник самостоятельно разрабатывает маршрут, который он успеет пробежать за ограниченное время и собрать максимум баллов за «взятые» контрольные пункты): огромная территория более 20 км2, 55 контрольных пунктов, 24:00 старт – 6:00 финиш!

XV Брестский ночной полумарафон спортивного ориентирования X Рогейн памяти Михаила Карпеша

Непростой старт успешно организовала опытная судейская бригада из числа работников ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» и спортсменов-ориентировщиков (главсудья Копоть Олег, главсекретарь Тротюк Александр). Зная высокий уровень брестских стартов, республиканская федерация спортивного ориентирования доверила проведение в рамках X Рогейна Чемпионата Республики Беларусь по рогейну!

В итоге 2 ноября в районе озера Рогознянское собрались 190 спортсменов-ориентировщиков из многих регионов области и республики.

В результате упорной борьбы (победители набегали более 40(!) километров) определились победители в разных возрастных категориях.

 
 
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  …В уже далёком марте 2010 года коварная лавина под перевалом Ю.Тавайок в Хибинских тундрах оборвала жизни четверых брестских туристов, в том числе руководителя...
 
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