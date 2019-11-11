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В Столинском районе фермер бесплатно отдал сельчанам остатки урожая

12.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Капусту вывозят с поля велосипедами, машинами, телегами…

В Столинском районе фермер бесплатно отдал сельчанам остатки урожая

Житель деревни Рухча Ярослав с недавних пор не имеет постоянной работы. И возможность запастись на зиму бесплатными овощами пришлась очень даже кстати

На одном из участков капустного поля у деревни Плотница сельчане сегодня трудятся добровольно и денег за работу не требуют. Дело в том, что капусту они срезают для себя.

Здешняя земля находится в аренде у фермера из Ольшан. После уборки наёмными работниками товарной продукции в поле на корню осталось немало кочанов хорошего качества, но небольших размеров. И населению предложили прибрать их для себя.

Желающих нашлось немало. Бесплатную капусту с поля сельчане вывозят сотнями килограммов: везут велосипедами, машинами, гужевыми повозками. На Столинщине закупочные цены на капусту сегодня держатся на уровне 15 копеек за килограмм. В рознице продают по 30 копеек.

 
 
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  Капусту вывозят с поля велосипедами, машинами, телегами… Житель деревни Рухча Ярослав с недавних пор не имеет постоянной работы. И возможность запастись на...
 
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