В Столине молодой дебошир нахулиганил на 1000 рублей. А штраф заплатила мама

Источник материала: Виртуальный Брест

Отдых сына в кафе обошёлся семье в 1.000 рублей.





Снимок носит иллюстративный характер / Фото: bobr.by

В ночь на 10 ноября был повреждён автомобиль «Мерседес», который стоял на парковке у «Гранд-кафе» в Столине. Выяснилось, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхавший в кафе молодой человек, по непонятной пока причине, пинал транспортное средство ногами и скрутил два зеркала заднего вида.

Причинённый автомобилю ущерб его владелец оценил в 1.000 рублей.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа личность хулигана установила. И вскоре он был задержан. Борцом с железом оказался житель Гомельской области.

Проверка по факту хулиганства ещё идёт, рассказали Медиа-Полесью в Столинском РОВД. Но причиненный ущерб уже возмещён. Деньги потерпевшему перечислила мама.