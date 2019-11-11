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В Столине молодой дебошир нахулиганил на 1000 рублей. А штраф заплатила мама
12.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Отдых сына в кафе обошёлся семье в 1.000 рублей.
Снимок носит иллюстративный характер / Фото: bobr.by
В ночь на 10 ноября был повреждён автомобиль «Мерседес», который стоял на парковке у «Гранд-кафе» в Столине. Выяснилось, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отдыхавший в кафе молодой человек, по непонятной пока причине, пинал транспортное средство ногами и скрутил два зеркала заднего вида.
Причинённый автомобилю ущерб его владелец оценил в 1.000 рублей.
Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа личность хулигана установила. И вскоре он был задержан. Борцом с железом оказался житель Гомельской области.
Проверка по факту хулиганства ещё идёт, рассказали Медиа-Полесью в Столинском РОВД. Но причиненный ущерб уже возмещён. Деньги потерпевшему перечислила мама.
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Отдых сына в кафе обошёлся семье в 1.000 рублей. Снимок носит иллюстративный характер / Фото: bobr.by В ночь на 10 ноября был повреждён автомобиль «Мерседес», который...
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