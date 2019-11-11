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«Евроопт» рассказал, почему закрывает магазины в некоторых районах Брестской области

12.11.2019 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В редакцию газеты Заря обратились читатели из Ивановского и Дрогичинского районов, которых интересует, почему в этих регионах закрываются магазины «Евроопт». При этом высказываются опасения о возможности полного ухода этой популярной фирменной торговли из сельской местности.

«Евроопт» рассказал, почему закрывает магазины в некоторых районах Брестской области

Вот что ответил на вопросы Zarya.by директор филиала сети магазинов «Евроопт» по Брестской области Олег Монич:

- В Брестской области на селе у «Евроопта» достаточно прочные позиции, и оставлять их мы не собираемся. Закрываются и будут закрываться те магазины, которые не дают выручки, достаточной для их содержания. Такие решения руководством принимаются поле восьмимесячного мониторинга работы торговой точки в том случае, если устанавливается отсутствие за этот период финансового результата. Никаких социальных проблем при этом не создается. Раз «Евроопт» покидает рыночное пространство, значит на нем более успешно работают магазины потребкооперации, частного бизнеса, полностью, а то и с избытком удовлетворяющие спрос населения. Так произошло в агрогородках Бездеж и Хомск Дрогичинского района. В этом месяце закроется «Евроопт» и в Мотоле Ивановского района, где мы попытались побороться за симпатии покупателей. Не получилось, потому что здесь и без нас достаточно высокая конкуренция, и у мотолян в розничной торговле традиционно весьма широк выбор как в ценовом, так и в ассортиментном плане.

Как подчеркнул Олег Витальевич, не предвидится существенных изменений и в организации торговли магазинов «Хит».

 
 
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  В редакцию газеты Заря обратились читатели из Ивановского и Дрогичинского районов, которых интересует, почему в этих регионах закрываются магазины «Евроопт»....
 
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