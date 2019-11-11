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Уголовное дело возбудили в Гродно по факту исчезновения отца и сына

12.11.2019 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Уголовное дело возбудили в Гродно по факту исчезновения отца и сына
Следственный комитет РБ

Поиски отца и сына продолжаются.

Якимчик Михаэль Витольдович (29.12.2013 г.р.): 5 лет, рост 120 см., нормальное телосложение, волосы светло-русые. Был одет в синюю куртку и пятнистую жилетку, синюю шапку с помпоном, серые трикотажные штаны и синие кроссовки.

Якимчик Витольд Витольдович (09.02.1975 г.р.): 44 года. Был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны, синие кроссовки.

Следственный комитет обращается к гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении указанных лиц, с просьбой сообщить об этом в оперативно-дежурную службу УСК по Гродненской области по телефону: 8 0152 724040 (круглосуточно) либо по короткому номеру 102. 

Уголовное дело возбудили в Гродно по факту исчезновения отца и сына
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