Уголовное дело возбудили в Гродно по факту исчезновения отца и сына

Источник материала: Аргументы и факты

Поиски отца и сына продолжаются.

Якимчик Михаэль Витольдович (29.12.2013 г.р.): 5 лет, рост 120 см., нормальное телосложение, волосы светло-русые. Был одет в синюю куртку и пятнистую жилетку, синюю шапку с помпоном, серые трикотажные штаны и синие кроссовки.

Якимчик Витольд Витольдович (09.02.1975 г.р.): 44 года. Был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны, синие кроссовки.