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Что-то не так? Boeing отложил возвращение 737 MAX до 2020 года

12.11.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее сообщалось, что самолеты этой модели возобновят полеты в конце 2019 года

Компания «Боинг» заявила, что ожидает возобновления полетов самолетов модели 737 MAX в январе 2020 года. В результате двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек, 737 MAX перестал использоваться авиакомпаниями.

В распространенном заявлении отмечается, что компания надеется получить сертификацию в течение следующих месяцев от Федерального управления авиацией США, что позволит ей возобновить поставки Boeing 737 MAX клиентам до конца года.

Предполагалось, что самолеты этой модели возобновят полеты уже в декабре.

Самолеты 737 MAX не использовались для перевозки пассажиров во всем мире с середины марта 2019, после крушения Lion Air в октябре 2018 года и авиакатастрофы эфиопских авиалиний в марте этого года.


В понедельник «Боинг» заявил, что должен завершить первый из пяти этапов, необходимых для возвращения 737 MAX в небо: многодневное испытание на тренажерах при участии Федерального управления авиацией США, чтобы «убедиться, что вся система программного обеспечения выполняет свои функции».
 
 
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Ранее сообщалось, что самолеты этой модели возобновят полеты в конце 2019 года
 
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