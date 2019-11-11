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Ничего святого. В Микашевичах обокрали православный храм

12.11.2019 10:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестные взломали двери храма Рождества Иоанна Предтечи.


Храм Рождества Иоанна Предтечи в Микашевичах

Как рассказал Медиа-Полесью начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич, храм не оборудован охранной сигнализацией.  Кража совершена неизвестными в период времени с вечера 7 ноября по утро 9 ноября. 

Придя на службу, священнослужители обнаружили повреждённой тыльную сторону входной двери и вскрытый замок. Иконы и другая утварь не пропали. Воры вынесли деньги (выручку и пожертвования) – 1.645 рублей и 100 евро, которые хранились в кладовой.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 205 УК РБ.

Лунинецкий райотдел СК просит всех, кто мог стать очевидцем преступления или владеет любой информацией по данному факту, сообщить имеющиеся сведения по телефонам (8 016 47) 3-10-96, 2-1245, 3-40-01.
 
 
Ссылка на источник 24
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Неизвестные взломали двери храма Рождества Иоанна Предтечи.
 
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