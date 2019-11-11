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Украинский вице-премьер: Война с Россией закончится только с возвратом Крыма

12.11.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая «завершится только после возврата оккупированных территорий, в том числе Крыма».

Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Как отметил украинский вице-премьер, он выступает за то, чтобы эта война закончилась.

— Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло, — отметил Кулеба.

По его мнению, Крым «зашел в так называемую балтийскую модель» по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. При этом, как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой.


—  Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду прежде всего политико-экономическим путем, — добавил Кулеба.

Кроме того, он выразил уверенность, что Крым вернется в Украину. По его мнению, это будет моментом максимального ослабления России, когда Крым «просто выскользнет из ее ослабевших рук».
 
 
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Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая «завершится только после возврата оккупированных территорий, в том числе Крыма».
 
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