Украинский вице-премьер: Война с Россией закончится только с возвратом Крыма

Как отметил украинский вице-премьер, он выступает за то, чтобы эта война закончилась.





— Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло, — отметил Кулеба.





По его мнению, Крым «зашел в так называемую балтийскую модель» по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. При этом, как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой.









— Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду прежде всего политико-экономическим путем, — добавил Кулеба.





Кроме того, он выразил уверенность, что Крым вернется в Украину. По его мнению, это будет моментом максимального ослабления России, когда Крым «просто выскользнет из ее ослабевших рук».