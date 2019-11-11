Литовский дипломат рассказал, как можно помочь Беларуси сохранить суверенитет

Ранее глава МИД Литвы заявлял, что интеграция России и Беларуси, возможно, угрожает Литве, и Вильнюс должен помочь Минску сохранить суверенитет настолько, насколько это возможно.





Настоящему времени он пояснил, как Литва намерена помогать сохранять Минску суверенитет. В интервьюон пояснил, как Литва намерена помогать сохранять Минску суверенитет.





— Насколько это возможно, как я говорил. Поскольку мы понимаем величину нашей страны и понимаем величину той страны, которая сейчас абсорбирует белорусское государство, хотя это можно называть и договором о союзном государстве, который воплощается в жизнь уже 20 лет. Когда-то я спрашивал у некоторых коллег в Беларуси, почему это так долго. Они сказали: есть у интеграции начало, нет у интеграции конца. Интересная мысль.





Линкявичюс подчеркнул, что «в чем возможно, мы действительно хотели бы содействовать, чтобы сохранила эта страна, насколько это возможно практически, независимость».









— Это, конечно же, является и нашим интересом, — добавил глава МИД Литвы и пояснил, что речь идет о сотрудничестве и контактах.





— Скажем, чтобы визы были дешевле, чтобы люди могли ездить. Сейчас они больше платят, чем россияне, за визы.





Дипломат отметил, что безвизовый режим надо заслужить.





— Скажем, три страны Восточного партнерства – Молдова, Украина и Грузия — имеют безвизовый режим, поскольку они провели соответствующие реформы, заработали это. Это возможно. Но белорусы, к сожалению, пока не сдвинулись вообще с этой точки переговоров, и эти визы стоят больше, чем другим странам.