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Как сохранить сердце здоровым: 5 советов от кардиохирурга

12.11.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что нужно делать каждый день, чтобы сердце работало как часы долгие годы? На «Простой вопрос» отвечает заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук Елена Курлянская.


Фото: pixabay.com

Завязать с курением

Самый большой вред сердечно-сосудистой системе наносит курение. После того, как вы выкурили сигарету, сердце начинает работать в учащенном режиме. Как итог, оно у курящего напрягается и совершает на 12−15 тысяч сокращений больше. Ударная смесь — курящий, который занимается спортом: такой человек просто издевается над своим сердцем, потому что каждый раз напрягает сердечную мышцу в разы сильнее.

Контролировать массу тела

В большей степени на работу сердца влияет лишний вес: он приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и, как следствие, к повышенному давлению. А вот худоба на сердце оказывает меньше влияния: при недоборе массы тела обычно появляются проблемы с гормональными функциями и эндокринной системой.

Следить за давлением

Контроль артериального давления должен быть нормой вне зависимости от того, испытывает ли человек какие-либо проблемы с сердцем. Даже если давление не повышается — его нужно измерять. Периодичность зависит от возраста: школьникам достаточно раз в полгода, мужчинам и женщинам 35−40 лет в идеале производить замеры после физических нагрузок, пожилым людям — мерить давление раз в неделю.

Норма — 120/80 мм ртутного столба. Но верхний порог может зависеть от строения тела. Например, у худых людей верхняя планка может быть и 110 мм ртутного столба. Постоянный контроль давления поможет вовремя заметить изменения в работе сердечно-сосудистой системы. Еще одна рекомендация — прислушиваться к сердцу: если вы начинаете ощущать его стук или, наоборот, оно часто «замирает» — следует обратиться к специалисту. Потому что в нормальном режиме сердце работает бесшумно и человек его трудов не замечает.


Фото: pixabay.com

Нагружать себя физкультурой

Сердце — мышца, и она тоже тренируется, когда вы занимаетесь спортом. Чем меньше физических нагрузок, тем сложнее сердцу будет адаптироваться под неожиданные нагрузки. Например, если вам придется догонять автобус или быстро подниматься на десятый этаж. Чаще занимайтесь физкультурой в любом формате — бег, ходьба, зарядка, тренажерный зал. Физические нагрузки рекомендуются даже пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это обязательное условие для скорейшего восстановления. К слову, «перекачивание» в зале может пагубно отразится на здоровье, так как сердечная мышца тоже увеличивается в размерах, что может привести к повышению давления.

Исключить фастфуд и соль

Фастфуд повышает количество холестерина в крови, что в последующем может привести к серьезным сбоям в работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, следует уменьшить количество потребляемой соли. По рекомендациям ВОЗ, суточная норма не должна превышать 5 грамм, в то время как в среднем человек употребляет около 12 грамм соли в день. Людям старшего возраста соль рекомендуется максимально исключить из рациона.

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