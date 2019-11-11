Власти Кипра начали отбирать у богатых россиян «золотые паспорта»

Источник материала: Ежедневник





Власти Кипра решили лишить гражданства 26 иностранцев, получивших за инвестиции в экономику страны так называемые "золотые паспорта". По данным Cyprus Times, среди них девять россиян.

Министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис сообщил, что решение затрагивает девять инвесторов и их родственников, однако фамилии фигурантов списка и их гражданство не раскрыл, пишет vedomosti.ru .

Чтобы претендовать на кипрское гражданство, нужно инвестировать не меньше 2 млн евро в недвижимость, облигации или акции. Продавать их нельзя минимум пять лет. Также нужно сделать невозвратный взнос 150 тысяч евро в социальные проекты и фонды.

Кипр не публикует списки получивших гражданство за инвестиции, однако в марте 2018 года стало известно, что миллиардер Олег Дерипаска в 2017 году получил гражданство Кипра в обмен на инвестиции в экономику страны. Его примеру последовал Виктор Вексельберг (11-е место в списке Forbes, 11,5 млрд долларов). Оба являются фигурантами санкционного списка США с запретом на въезд и заморозкой всех активов в американской юрисдикции.

Позднее, на заседании Арбитражного суда Москвы в феврале 2019 года, выяснилось, что резидентом Кипра является и бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, который постоянно проживает в республике.

Решение кипрских властей лишить инвесторов гражданства юристы называют прецедентом. Кипр почти не отказывал в выдаче гражданства, в отличие от Мальты, власти которой примерно в 40% случаев могли не дать паспорт, но ситуаций, когда страны забирали уже выданный паспорт, не было, указывает партнер EY Антон Ионов. Примеру Кипра могут последовать и другие страны, например Мальта, не исключает партнер Ronlaw Partners Павел Романенко.

Основанием для лишения гражданства могут быть недоказанность чистоты происхождения вложенных средств в обмен на гражданство или фиктивные документы об отсутствии судимости, перечисляет эксперт. Отозвать паспорт могут также из-за указания неполных или недостоверных данных, это касается и вида на жительство, сообщил "Ведомостям" партнер по международному налогообложению компании "Кроу Экспертиза" Рустам Вахитов.

Зачистку паспортных программ на Кипре инициировали власти Евросоюза. «Преступники ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы», - заявила в августе прошлого года еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Практика выдачи «золотых виз» и «золотых паспортов» в обмен на инвестиции и покупку недвижимости должна быть сокращена, поскольку ЕС не желает быть «убежищем для коррупции и грязных денег», потребовала она.

По данным Der Spiegel, помимо Кипра под прицел ЕК попали Греция и Мальта, активно торгующие паспортами, главными покупателями которых являются россияне и граждане бывших советских республик.

Страны ЕС за последние 10 лет привлекли десятки миллиардов инвестиций с помощью программы "золотых виз", по которой любой человек может получить гражданство или вид на жительство страны в обмен на вложения в экономику. Сейчас гражданство через такую программу продают четыре страны, еще 12 торгуют видами на жительство. За 2007-2009 гг. ЕС выдал более 100 000 паспортов и видов на жительство.

Усложнять условия получения гражданства власти стран начали с 2018 года. Так, в апреле 2018 года ЕС ужесточил стандарты проверки происхождения средств и потребовал от банков и компаний получать всю информацию о деньгах клиентов либо отказывать им. Директива ЕС предписывает проверять инвестиции от 120 тысяч евро.