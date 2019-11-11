К мальчишке никто не пришел на день рождения. Зато потом его поздравил премьер-министр и игроки НХЛ

Источник материала: Tut.by

К школьнику Кейду Фостеру из Ньюфаундленда на день рождения не пришел ни один из приглашенных друзей. Его отец, Джейсон, попросил своих друзей из твиттера поздравить сына, чтобы тот не чувствовал себя одиноким, приложил фото сына в джерси «Торонто» и тегнул нескольких игроков команды. Как оказалось, он запустил невероятный флешмоб.

My son Kade had his 11th birthday party last night. None of his invited friends came. That hurt. I’m asking my Twitter friends to show him some love today. If you have a minute, please send him a birthday wish. @Marner93 @91Tavares @MapleLeafs #LeafsForever pic.twitter.com/kn0vP1l6z8 — Jason Foster (@NLWildlife) November 3, 2019

В реплаи к отцу мальчика пришли:

Марк Хэмилл, которого мы знаем только как Люка Скайуокера;

Бен Стиллер;

Джосс Уидон (режиссер «Мстителей);

Морган Райлли, Остон Мэттьюс и еще несколько десятков действующих и бывших игроков НХЛ, включая Тему Селянне;

Стингер, маскот «Коламбуса»;

Губернатор провинции Онтарио и премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

Сотни канадских и американских актеров, ведущих и блогеров и несколько мировых брендов.

Все они просто написали Кейду «С днем рождения!» — этого хватило, чтобы маленький фанат «Торонто» стал самым счастливым человеком на планете. На этом сюрпризы не кончились — клуб позвал Кейда и его семью на субботний матч против «Филадельфии» и приобрел им билеты на самолет.

Перед игрой мальчик встретился с игроками «Торонто» в раздевалке и пожелал им удачи. В первом перерыве матча Кейда поздравил весь стадион, а он задул свечи на праздничном торте.