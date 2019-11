К мальчишке никто не пришел на день рождения. Зато потом его поздравил премьер-министр и игроки НХЛ

Источник материала: Tut.by

К школьнику Кейду Фостеру из Ньюфаундленда на день рождения не пришел ни один из приглашенных друзей. Его отец, Джейсон, попросил своих друзей из твиттера поздравить сына, чтобы тот не чувствовал себя одиноким, приложил фото сына в джерси «Торонто» и тегнул нескольких игроков команды. Как оказалось, он запустил невероятный флешмоб.