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Не прожигай свою жизнь

12.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Не прожигай свою жизнь

Республиканская акция МЧС «Не прожигай свою жизнь!» стартует 11 ноября. Шарковщинские спасатели проведут акцию «Не прожигай свою жизнь!» для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожности при курении. Помимо работников МЧС в акции примут участие активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, представители других организаций.

Мероприятия пройдут в четыре этапа. На первом этапе акции, с 11 по 13 ноября, участники проведут профилактические мероприятия на автостанции, чтобы рассказать о правилах пожарной безопасности как можно большему количеству людей.

Второй этап пройдёт с 14 по 21-е ноября. В течение недели спасатели будут проводить встречи с работниками организаций и предприятий района, а также проведут мероприятия в пунктах общественного питания. С гражданами поговорят о пожарной безопасности, расскажут о проблеме неосторожного курения.

Третий этап акции пройдет 22-28 ноября в старших классах учреждений образования района. Для молодежи спасатели подготовят интерактивные мероприятия в формате открытых диалогов и тематических конкурсов.

На финальном этапе, с 29 по 30 ноября, работники МЧС проведут мероприятие в магазине «Родны кут». Спасатели организуют для посетителей обучающую и игровую зоны, где граждане смогут получить знания по правилам безопасности, а также принять участие в различных играх и конкурсах.

К. КУРЕЦ, инспектор СПиВО Шарковщинского РОЧС.

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