8 ноября в Минске прошел IX открытый фестиваль искусств «Хрустальная лира». Хореографический коллектив волковысского городского Дома культуры» - студия танца «Карамелька», под руководством Ирины Гримайло в очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень подготовки и мастерства.

В номинации «Эстрадный танец. Юниоры. Продакшн» (12-15 лет) коллективу не было равных. По единогласному решению жюри ансамблю был вручен диплом первой степени.

В номинации «Эстрадный танец. Ювеналы. Формейшн» (9-11 лет) студия танца получила диплом второй степени. Поздравляем коллектив и желаем юным участникам студии танца «Карамелька» дальнейших творческих успехов и ярких побед!

Еще больше фото можно посмотреть здесь.

Студия танца «Карамелька» дипломант республиканского конкурса

Студия танца «Карамелька» дипломант республиканского конкурса

Студия танца «Карамелька» дипломант республиканского конкурса

Студия танца «Карамелька» дипломант республиканского конкурса

Студия танца «Карамелька» дипломант республиканского конкурса

Студия танца «Карамелька» дипломант республиканского конкурса

Студия танца «Карамелька» дипломант республиканского конкурса

 