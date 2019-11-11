Студия танца «Карамелька» дипломант республиканского конкурса

Источник материала: Новости Волковыска

8 ноября в Минске прошел IX открытый фестиваль искусств «Хрустальная лира». Хореографический коллектив волковысского городского Дома культуры» - студия танца «Карамелька», под руководством Ирины Гримайло в очередной раз подтвердили высокий профессиональный уровень подготовки и мастерства.

В номинации «Эстрадный танец. Юниоры. Продакшн» (12-15 лет) коллективу не было равных. По единогласному решению жюри ансамблю был вручен диплом первой степени.

В номинации «Эстрадный танец. Ювеналы. Формейшн» (9-11 лет) студия танца получила диплом второй степени. Поздравляем коллектив и желаем юным участникам студии танца «Карамелька» дальнейших творческих успехов и ярких побед!

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