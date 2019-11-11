Сразу шесть игроков брестского «Динамо» - Гутор, Веретило, Павловец, Кисляк, Нехайчик и Лаптев вызваны в национальную сборную Беларуси на матчи против Германии и Черногории.
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на матч квалификации EURO'2020 против команды Германии и спарринг с дружиной Черногории.
Всего Мархель включил в окончательный состав национальной команды 23 футболиста.
Сбор главной команды страны продлится с 11 по 20 ноября. Наша дружина разместится в техническом центре БФФ и будет тренироваться на комплексе футбольных полей федерации. 14 ноября сборная Беларуси вылетит в Германию,