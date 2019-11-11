Источник материала: Новости Волковыска

Сразу шесть игроков брестского «Динамо» - Гутор, Веретило, Павловец, Кисляк, Нехайчик и Лаптев вызваны в национальную сборную Беларуси на матчи против Германии и Черногории.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель определился с окончательным списком игроков, вызванных на матч квалификации EURO'2020 против команды Германии и спарринг с дружиной Черногории.

Всего Мархель включил в окончательный состав национальной команды 23 футболиста.