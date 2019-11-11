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Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Избирательные участки открылись в 10 утра. Отдать голос за своего кандидата можно до субботы (16 ноября) включительно.
Голосование проходит по отработанной схеме: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования.
Кстати, бюллетени пункты для голосования получили еще накануне. Каждый из них прошел просчет и на каждой стоит подпись членов избирательной комиссии.
Досрочное голосование удобно для многих. Процедура пользуется успехом во многих странах. Во время прошлой кампании досрочно свой выбор сделали 31 % избирателей.
Пункты для голосования будут работать с 10 до 14 часов. Далее, после перерыва, с 16 до 19 часов. Во время перерыва и ночью доступа к урнам не будет ни у кого – она будет запломбирована. За всеми нюансами проследят наблюдатели.
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Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования
Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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