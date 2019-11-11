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Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования

12.11.2019 11:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские выборы в Беларуси: досрочное голосование пройдёт с 12 по 16 ноября

Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования

Избирательные участки открылись в 10 утра. Отдать голос за своего кандидата можно до субботы (16 ноября) включительно.

Корреспондент Виктория Ходосок побывала на одном из участков.

Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования

Виктория Ходосок, корреспондент:
На участке уже есть первые избиратели, несмотря на раннее время. Мы сегодня работаем на избирательном участке № 474 в Минске. Это один из порядка 6 тысяч по всей стране.

Голосование проходит по отработанной схеме: регистрация, получение бюллетеня, собственно сам выбор и вбрасывание листа в урну для голосования.

Кстати, бюллетени пункты для голосования получили еще накануне. Каждый из них прошел просчет и на каждой стоит подпись членов избирательной комиссии.

Время сделать свой выбор. Что происходит на избирательных участках в первый день досрочного голосования

Досрочное голосование удобно для многих. Процедура пользуется успехом во многих странах. Во время прошлой кампании досрочно свой выбор сделали 31 % избирателей.

Пункты для голосования будут работать с 10 до 14 часов. Далее, после перерыва, с 16 до 19 часов. Во время перерыва и ночью доступа к урнам не будет ни у кого – она будет запломбирована. За всеми нюансами проследят наблюдатели.

Пётр Петровский: «В Беларуси досрочное голосование наиболее либерально, свободно»

Люди в материале: Виктория Ходосок
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Досрочное голосование на выборах депутатов Палаты представителей началось в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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